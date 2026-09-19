В селе Горенка Гостомельской общины завершили строительство пяти каркасных деревянных домов для внутренне перемещённых семей, которые из-за российской агрессии потеряли собственное жильё.

Жильё для переселенцев в Киевской области пополняется новыми объектами — в селе Горенка Гостомельской общины завершили строительство пяти каркасных деревянных домов для внутренне перемещённых семей. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

Новые дома предусмотрены для пяти семей ВПЛ, которые принимают активное участие в жизни общины и работают в коммунальных учреждениях Гостомельской общины. То есть приоритет отдали людям, уже интегрировавшимся в местную жизнь и ежедневно прилагающим усилия для развития общины.

«Для людей, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома, собственное жильё — это возможность восстановить ощущение стабильности и безопасности и строить жизнь дальше. Пять семей ВПЛ, которые получат эти дома, уже живут и работают в общине», — отметил заместитель главы Киевской областной государственной администрации Иван Добровольский.

Пилотный проект для Гостомельской общины

Строительство пяти домов стало пилотным проектом для Гостомельской общины. Его реализовали совместными усилиями Киевской областной государственной администрации, Гостомельской поселковой военной администрации и благотворительного фонда Solidarity. Новые дома осмотрели также начальник Гостомельской поселковой военной администрации Сергей Смаль и представители благотворительного фонда.

Кто получит новые дома

Ключевое условие, которое называют в КОГА, — активное участие семьи в жизни общины. Пять семей ВПЛ, которым передадут каркасные деревянные дома, уже работают в коммунальных учреждениях Гостомеля, поэтому жильё для них стало не только решением бытового вопроса, но и подтверждением их роли в общине.

Киевская область продолжает развивать практические решения для обеспечения жильём людей, пострадавших вследствие войны. Такие проекты становятся возможными благодаря объединению усилий государства, общин и благотворительных организаций — и Гостомельская община уже показывает, как этот механизм работает на практике.

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