Уже в 2027 и 2028 годах требования к страховому стажу для выхода на пенсию достигнут законодательного максимума — 34 и 35 лет соответственно. Рассказываем, кто сможет выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет и что делать, если стажа не хватает.

Требования к стажу для пенсии в Украине будут расти в 2027 и 2028 годах — чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, украинцам придется подтверждать все больше лет официальной работы. Государство подняло планку требований до законодательного максимума.

Общий пенсионный возраст в Украине формально остается на уровне 60 лет, однако ключевым критерием для выхода на пенсию является накопленный страховой стаж. И требования к нему ежегодно растут — так предусмотрено законом. О том, что именно изменится для будущих пенсионеров, в материале для издания "Час-Дій" рассказала эксперт Ольга Хомич.

Пенсия в 60 лет: сколько стажа придется подтвердить

Чтобы спокойно выйти на пенсию в 60 лет, в 2027 году украинцам нужно будет иметь минимум 34 года официальной работы. А уже с 1 января 2028 года эта цифра достигнет финальной границы — ровно 35 лет стажа. В дальнейшем, если парламент не перепишет закон, требование уже не будет расти.

Что делать, когда стажа не хватает: запасной план на 63 и 65 лет

Если к 60-летию накопить 34–35 лет стажа не удалось, государство предлагает альтернативу — выйти на пенсию позже, в 63 или 65 лет. Там критерии заметно мягче, причем стаж считают именно на момент достижения соответствующего возраста.

Для пенсии в 63 года требования такие:

в 2027 году — от 24 до 34 лет стажа;

в 2028 году — от 25 до 35 лет.

Для выхода на отдых в 65 лет это минимальный порог:

в 2027 году — от 15 до 24 лет стажа;

в 2028 году — от 15 до 25 лет.

Мужчины и женщины: где на самом деле разница

Право выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет одинаково для мужчин и женщин — это касается всех, кто родился в 1961 году и позже. Разница кроется лишь в расчете гарантированного минимального размера выплаты: чтобы получать хотя бы минималку по возрасту, мужчины должны предъявить 35 лет официальной работы, тогда как женщинам достаточно 30 лет. Эта норма зафиксирована и не будет зависеть от изменений 2027 или 2028 года.

Новое правило с 1 января 2028 года

Те, кто начал работать рано и делал это официально и без больших пауз, с 2028 года смогут оформить выплаты вообще независимо от возраста в паспорте. Главное и единственное условие — накопить 40 и более календарных лет страхового стажа. То есть если человек честно отработал 40 лет и ему, скажем, лишь 58 или 59, ждать 60-летия больше не придется.

Что делать, если стажа меньше 15 лет

15 лет — это "красная линия", дающая право хотя бы на какую-то государственную пенсию в 65 лет. Если стажа оказалось еще меньше, человек полностью выпадает из системы общеобязательного государственного страхования и теряет право на пенсию как таковую. Без каких-либо выплат государство не оставит, однако это будет уже не пенсия, а специальная социальная помощь для лиц, не имеющих права на пенсионные выплаты. Назначают ее исключительно после достижения 65 лет, а сумма жестко привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных. Какими будут эти цифры в 2027 и 2028 годах, украинцы узнают после принятия госбюджетов на соответствующие годы.

Как заранее проверить свой стаж

Чтобы не узнать о нехватке стажа уже на пороге пенсионного возраста, стоит проверить свои данные заблаговременно. Посмотреть накопленный страховой стаж можно в электронном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда, а если в учете не хватает периодов работы до 2004 года (когда электронной базы еще не было), — обратиться в ближайшее отделение ПФУ с трудовой книжкой и подтверждающими документами. Юристы советуют делать такую сверку за несколько лет до выхода на пенсию, чтобы оставалось время дополнить отсутствующие периоды стажа.

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