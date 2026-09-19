В пятницу, 25 сентября, в Ивано-Франковске состоится Всеукраинский форум ветеранов, где обсудят переквалификацию и трудоустройство защитников. Накануне показали, как работает Центр ветеранского развития при профессионально-техническом лицее.

Работа в Ивано-Франковской области для ветеранов станет одной из главных тем Всеукраинского форума, который состоится в пятницу, 25 сентября, в Ивано-Франковске. Мероприятие организует Профсоюз защитников Украины — на него съедутся ветераны из разных регионов, представители бизнеса, власти, правительства, народные и местные депутаты, сообщает Фиртка.

Одной из ключевых тем станет переквалификация ветеранов и их трудоустройство после возвращения с войны. Говорить будут также о медицинской и психологической реабилитации, поддержке семей защитников и сотрудничестве с бизнесом по трудоустройству. В рамках форума планируют подписать меморандумы и презентовать проект политики обеспечения ветеранов жильем.

Участникам представят опыт прикарпатских Центров ветеранского развития. Один из таких работает на базе Ивано-Франковского профессионально-технического лицея. Первая профессия, которую сейчас осваивают ветераны, — электромонтажник осветительных сетей. В дальнейшем планируют ввести обучение по специальности электросварщика.

Центр ветеранского развития в лицее создали после приказа Министерства образования и науки от декабря 2025 года. Первый этаж заведения полностью приспособили для людей с инвалидностью: обустроили доступную входную зону, санузел, спортивную базу и мастерские. Рабочие места позволяют людям на колясках самостоятельно подъезжать к станкам и пользоваться необходимыми зонами.

Лицей также прошел проверку международного проекта «Навыки для инклюзии» и получил соответствующий сертификат, а все педагоги заведения прошли обучение по работе с людьми с инвалидностью. «Кроме практических навыков, нужен подход и корректность — чтобы не причинить боль, не обидеть», — подчеркивает директор лицея Наталья Кишка.

Для директора тема поддержки защитников является личной: ее брат погиб, защищая Украину, а с 2014 года на защиту государства стали многие выпускники лицея. «Ветераны — это наше настоящее, это наше будущее, это наш щит», — говорит она.

Как ветерану освоить новую профессию

Центр ветеранского развития сочетает профессиональное обучение ветеранов с общением с учениками: защитники посещают уроки производственного обучения, а ученики — занятия в ветеранском центре. Сейчас доступна профессия электромонтажника осветительных сетей, далее планируют обучение на электросварщика. Детали об условиях набора можно узнать непосредственно в лицее или во время Всеукраинского форума ветеранов 25 сентября.

По словам инициатора мероприятия, главы областного профсоюза Романа Дорожовского, после возвращения с войны ветеранам часто необходимо осваивать новую профессию. Обращаясь к военнослужащим на фронте, Наталья Кишка подчеркнула: «Знайте: у вас дома есть надежный тыл. Мы готовы после вашего возвращения подставить плечо, подать руку и двигаться с вами вперед — показать не один путь реализации себя».

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