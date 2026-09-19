Северодонецкая община расширила перечень школьников, которые могут получить разовую выплату 2500 гривен на ребенка. Заявления принимают до 30 ноября 2026 года.

Северодонецкая община расширила перечень школьников, которые могут получить разовую денежную помощь перед началом учебного года. Размер выплаты — 2500 гривен на каждого ребенка. Как сообщает издание «Трибун» со ссылкой на главу Луганской ОВА Алексея Харченко, заявления уже принимают.

Кто имеет право на выплату

Помощь назначают детям, которые с 1 сентября 2026 года учатся в учреждениях общего среднего образования Северодонецкой общины и находятся на подконтрольной Украине территории.

Обязательное условие — ребенок должен быть зарегистрирован на территории общины по состоянию на 1 сентября или состоять на учете ВПЛ в управлении социальной защиты населения Северодонецкой военной администрации. Право на деньги также имеют дети, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года состояли на учете ВПЛ и до этой даты проживали в общине.

Деньги направят не всем ученикам, а только отдельным категориям:

детям из многодетных семей;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;

детям с инвалидностью;

детям погибших военнослужащих;

детям военнослужащих, получивших ранение, контузию или травму во время боевых действий в период военного положения.

Какие документы понадобятся

К заявлению прилагают копии документов заявителя и ребенка: паспорт или ID-карту, налоговые номера, свидетельство о рождении, документы о представительстве интересов ребенка, а также справки ВПЛ — при наличии.

Отдельно нужны банковские реквизиты, справка из учебного заведения о зачислении ребенка на 2026–2027 учебный год и справка о неполучении помощи по фактическому месту жительства. Для отдельных категорий потребуется дополнительное подтверждение статуса. Копии документов заявитель заверяет пометкой «согласно оригиналу».

Куда и до какого срока подать заявление

Документы можно подать лично или отправить на электронный адрес Северодонецкого ЦНАП — cnap@sed-rada.gov.ua.

Заявления принимают до 30 ноября 2026 года. Если в течение 15 дней не предоставить все необходимые документы, в выплате могут отказать. Дополнительная информация по телефону: 093 415 08 56.