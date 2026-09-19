Северодонецкая община расширила перечень школьников, которые могут получить разовую денежную помощь перед началом учебного года. Размер выплаты — 2500 гривен на каждого ребенка. Как сообщает издание «Трибун» со ссылкой на главу Луганской ОВА Алексея Харченко, заявления уже принимают.
Кто имеет право на выплату
Помощь назначают детям, которые с 1 сентября 2026 года учатся в учреждениях общего среднего образования Северодонецкой общины и находятся на подконтрольной Украине территории.
Обязательное условие — ребенок должен быть зарегистрирован на территории общины по состоянию на 1 сентября или состоять на учете ВПЛ в управлении социальной защиты населения Северодонецкой военной администрации. Право на деньги также имеют дети, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года состояли на учете ВПЛ и до этой даты проживали в общине.
Деньги направят не всем ученикам, а только отдельным категориям:
- детям из многодетных семей;
- детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;
- детям с инвалидностью;
- детям погибших военнослужащих;
- детям военнослужащих, получивших ранение, контузию или травму во время боевых действий в период военного положения.
Какие документы понадобятся
К заявлению прилагают копии документов заявителя и ребенка: паспорт или ID-карту, налоговые номера, свидетельство о рождении, документы о представительстве интересов ребенка, а также справки ВПЛ — при наличии.
Отдельно нужны банковские реквизиты, справка из учебного заведения о зачислении ребенка на 2026–2027 учебный год и справка о неполучении помощи по фактическому месту жительства. Для отдельных категорий потребуется дополнительное подтверждение статуса. Копии документов заявитель заверяет пометкой «согласно оригиналу».
Куда и до какого срока подать заявление
Документы можно подать лично или отправить на электронный адрес Северодонецкого ЦНАП — cnap@sed-rada.gov.ua.
Заявления принимают до 30 ноября 2026 года. Если в течение 15 дней не предоставить все необходимые документы, в выплате могут отказать. Дополнительная информация по телефону: 093 415 08 56.