Отопительный сезон стартует с 1 октября, и уже с этой даты можно претендовать на субсидию на отопление. Тем, кто оформляет помощь впервые или имеет изменения в данных, следует подать документы до конца ноября 2026 года.

Субсидия на отопление в Украине требует своевременного оформления документов. Пенсионный фонд напоминает: отопительный сезон традиционно стартует с 1 октября, и именно с этой даты домохозяйства могут претендовать на помощь в оплате тепла.

Тем, кто оформляет субсидию впервые или имеет изменения в составе семьи, доходах или перечне коммунальных услуг, документы необходимо подать до конца ноября 2026 года. Если обратиться вовремя, выплату назначат с момента возникновения права — то есть с октября, даже если заявление подано позже 1 числа.

Автоматическое переназначение будет работать только для тех получателей, у которых ничего не изменилось: количество зарегистрированных лиц, место проживания, доходы, социальные статусы и виды коммунальных услуг. Всем остальным придется подавать заявление и декларацию повторно, иначе субсидию могут не переназначить.

Кто может не подавать документы повторно

По данным ведомства, переназначение без дополнительных обращений касается тех домохозяйств, чьи данные в реестрах остались неизменными. Речь идет об адресе проживания, составе семьи, уровне доходов и перечне услуг, на которые предоставляется помощь.

Если же в течение года появился новый член семьи, изменилось место жительства или перечень коммунальных услуг, получатель должен самостоятельно обновить информацию, подав новое заявление и декларацию о доходах.

Как и где подать документы

Оформить субсидию на отопление можно дистанционно — через портал «Дія» или электронный кабинет Пенсионного фонда. Тем, кто привык к офлайн-формату, документы принимают в ЦНАПах и сервисных центрах ПФУ.

В ведомстве подчеркивают, что своевременное обращение помогает избежать задержек в начислении и возможных ошибок в расчетах. Поэтому не стоит откладывать подачу документов на последние дни ноября, когда нагрузка на системы возрастает.

Почему нужно успеть до конца ноября

Хотя отопительный сезон стартует уже 1 октября, ПФУ дает семьям время до конца ноября, чтобы собрать все необходимые документы. Главное — подать заявление в этот период: тогда субсидию назначат «задним числом» с октября, и семья не потеряет выплаты за отопительный сезон.

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