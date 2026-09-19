Опалювальний сезон стартує з 1 жовтня, і вже з цієї дати можна претендувати на субсидію на опалення. Тим, хто оформлює допомогу вперше або має зміни в даних, слід подати документи до кінця листопада 2026 року.

Субсидія на опалення в Україні вимагає вчасного оформлення документів. Пенсійний фонд нагадує: опалювальний сезон традиційно стартує з 1 жовтня, і саме з цієї дати домогосподарства можуть претендувати на допомогу на оплату тепла.

Тим, хто оформлює субсидію вперше або має зміни у складі сім'ї, доходах чи переліку комунальних послуг, документи потрібно подати до кінця листопада 2026 року. Якщо звернутися вчасно, виплату призначать з моменту виникнення права — тобто з жовтня, навіть якщо заяву подали пізніше 1 числа.

Автоматичне перепризначення працюватиме лише для тих отримувачів, у яких нічого не змінилося: кількість зареєстрованих осіб, місце проживання, доходи, соціальні статуси та види комунальних послуг. Усім іншим доведеться подавати заяву та декларацію повторно, інакше субсидію можуть не перепризначити.

Хто може не подавати документи повторно

За даними відомства, перепризначення без додаткових звернень стосується тих домогосподарств, чиї дані в реєстрах залишилися незмінними. Ідеться про адресу проживання, склад родини, рівень доходів та перелік послуг, на які надається допомога.

Якщо ж протягом року з'явився новий член сім'ї, змінилося місце проживання або перелік комунальних послуг, отримувач має самостійно оновити інформацію, подавши нову заяву і декларацію про доходи.

Як і де подати документи

Оформити субсидію на опалення можна дистанційно — через портал «Дія» або електронний кабінет Пенсійного фонду. Тим, хто звик до офлайн-формату, документи приймають у ЦНАПах та сервісних центрах ПФУ.

У відомстві наголошують, що своєчасне звернення допомагає уникнути затримок у нарахуванні та можливих помилок у розрахунках. Тому не варто відкладати подання документів на останні дні листопада, коли навантаження на системи зростає.

Чому варто встигнути до кінця листопада

Хоча опалювальний сезон стартує вже 1 жовтня, ПФУ дає родинам час до кінця листопада, щоб зібрати всі необхідні документи. Головне — подати заяву в цей період: тоді субсидію призначать «заднім числом» з жовтня, і родина не втратить жодних виплат за опалювальний сезон.

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