Уже у 2027 та 2028 роках вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію сягнуть законодавчого максимуму — 34 і 35 років відповідно. Розповідаємо, хто зможе вийти на пенсію у 60, 63 чи 65 років і що робити, якщо стажу бракує.

Вимоги до стажу для пенсії в Україні зростатимуть у 2027 та 2028 роках — щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років, українцям доведеться підтверджувати дедалі більше років офіційної роботи. Держава підняла планку вимог до законодавчого максимуму.

Загальний пенсійний вік в Україні формально лишається на рівні 60 років, однак ключовим критерієм для виходу на пенсію є накопичений страховий стаж. І вимоги до нього щороку зростають — так передбачено законом. Про те, що саме зміниться для майбутніх пенсіонерів, у матеріалі для видання "Час-Дій" розповіла експертка Ольга Хомич.

Пенсія у 60 років: скільки стажу доведеться підтвердити

Щоб спокійно піти на пенсію у 60 років, у 2027 році українцям потрібно буде мати щонайменше 34 роки офіційної роботи. А вже з 1 січня 2028 року ця цифра сягне фінальної межі — рівно 35 років стажу. Надалі, якщо парламент не перепише закон, вимога вже не зростатиме.

Що робити, коли стажу бракує: запасний план на 63 та 65 років

Якщо до 60-річчя накопичити 34–35 років стажу не вдалося, держава пропонує альтернативу — вийти на пенсію пізніше, у 63 або 65 років. Там критерії помітно м'якші, причому стаж рахують саме на момент досягнення відповідного віку.

Для пенсії у 63 роки вимоги такі:

у 2027 році — від 24 до 34 років стажу;

у 2028 році — від 25 до 35 років.

Для виходу на відпочинок у 65 років це мінімальний поріг:

у 2027 році — від 15 до 24 років стажу;

у 2028 році — від 15 до 25 років.

Чоловіки та жінки: де насправді ховається різниця

Право вийти на пенсію у 60, 63 чи 65 років однакове для чоловіків і жінок — це стосується всіх, хто народився у 1961 році та пізніше. Різниця криється лише в розрахунку гарантованого мінімального розміру виплати: щоб отримувати хоча б мінімалку за віком, чоловіки мають пред'явити 35 років офіційної роботи, тоді як жінкам достатньо 30 років. Ця норма зафіксована і не залежатиме від змін 2027 чи 2028 року.

Нове правило з 1 січня 2028 року

Ті, хто почав працювати рано і робив це офіційно та без великих пауз, з 2028 року зможуть оформити виплати взагалі незалежно від віку в паспорті. Головна і єдина умова — накопичити 40 і більше календарних років страхового стажу. Тобто якщо людина чесно відпрацювала 40 років і їй, скажімо, лише 58 чи 59, чекати 60-річчя більше не доведеться.

Що робити, якщо стажу менше 15 років

15 років — це "червона лінія", яка дає право бодай на якусь державну пенсію у 65 років. Якщо стажу виявилося ще менше, людина повністю випадає із системи загальнообов'язкового державного страхування і втрачає право на пенсію як таку. Без жодних виплат держава не залишить, однак це буде вже не пенсія, а спеціальна соціальна допомога для осіб, які не мають права на пенсійні виплати. Призначають її виключно після досягнення 65 років, а сума жорстко прив'язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних. Якими будуть ці цифри у 2027 та 2028 роках, українці дізнаються після ухвалення держбюджетів на відповідні роки.

Як заздалегідь перевірити свій стаж

Щоб не дізнатися про брак стажу вже на порозі пенсійного віку, варто перевірити свої дані завчасно. Переглянути накопичений страховий стаж можна в електронному кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду, а якщо в обліку бракує періодів роботи до 2004 року (коли електронної бази ще не було), — звернутися до найближчого відділення ПФУ з трудовою книжкою та підтвердними документами. Юристи радять робити таку звірку за кілька років до виходу на пенсію, щоб залишався час доповнити відсутні періоди стажу.

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