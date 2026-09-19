С 1 октября в Украине не вводят новой волны мобилизации, однако общая мобилизация продолжается: повестки по-прежнему могут получать военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, годные к службе и не имеющие отсрочки или брони.

Бронирование в Украине остается главным способом избежать призыва — и с 1 октября никакой отдельной «новой волны» мобилизации или нового мобилизационного возраста в стране не вводят. Общая мобилизация продолжает действовать, поэтому повестки по-прежнему могут получать военнообязанные, отвечающие определённым законом критериям.

В июле Верховная Рада утвердила указ президента, которым срок общей мобилизации продлили со 2 августа 2026 года ещё на 90 суток. Поэтому в октябре мобилизационные мероприятия продолжаются, а сама по себе дата 1 октября не меняет круг военнообязанных. Как сообщает StopCor со ссылкой на данные Министерства обороны Украины, распространяемые в соцсетях слухи о массовых изменениях правил не соответствуют действительности.

Кого могут мобилизовать в октябре

По общему правилу, которое подтверждает Министерство обороны Украины, призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Обязательные условия — признание годным к военной службе, отсутствие законного права на отсрочку и отсутствие бронирования. Если человек находится на воинском учёте и не имеет оснований, освобождающих его от призыва, повестку он может получить и в октябре.

Что с мужчинами после 50 лет

Больше всего споров накануне октября возникло вокруг мужчин в возрасте 50–60 лет: в соцсетях распространялись утверждения, будто после 50 лет больше не призывают. Такого общего правила в законодательстве нет. Мужчина в 50, 55 или 59 лет, если он является военнообязанным, годным к службе и не имеет отсрочки или бронирования, может быть мобилизован на общих основаниях. Минобороны определяет общий мобилизационный диапазон именно как 25–60 лет.

Что будет с мужчинами после 60 лет и до 25

После достижения 60 лет правила другие: для большинства военнослужащих во время особого периода предельный возраст пребывания на службе составляет 60 лет. В то же время закон разрешает людям старше 60 лет во время военного положения поступать на службу по контракту — с согласия командира воинской части и при условии годности по состоянию здоровья. Поэтому сообщения о том, что с 1 октября мужчин после 60 лет начнут массово мобилизовать, не соответствуют действующим общим правилам.

Отдельно действуют правила для мужчин до 25 лет. Те, кто прошёл базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу, по общему правилу не подлежат мобилизации до 25-летнего возраста. Граждане 18–25 лет могут присоединиться к армии добровольно по контракту.

Как действуют отсрочки в 2026 году

Наличие права на отсрочку остаётся одним из ключевых обстоятельств, определяющих, могут ли человека призвать. В 2026 году уточнили механизм её переоформления: если у военнообязанного с действующей отсрочкой возникло другое законное основание, он может обратиться для её переоформления. Подача такого заявления сама по себе не прекращает действующую отсрочку до принятия соответствующего решения — за исключением предусмотренных законом случаев.

Что стоит сделать военнообязанному

Поскольку 1 октября не меняет общих правил, главный совет — поддерживать военно-учётные данные в актуальном состоянии и заранее позаботиться о подтверждении права на отсрочку или бронирование, если оно есть. Это позволяет избежать ситуации, когда человека вызывают для уточнения данных, а нужные документы оказываются не в порядке.

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