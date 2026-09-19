З 1 жовтня в Україні не запроваджують нової хвилі мобілізації, проте загальна мобілізація триває: повістки й надалі можуть отримувати військовозобов'язані чоловіки від 25 до 60 років, які придатні до служби та не мають відстрочки чи бронювання.

Бронювання в Україні лишається головним способом уникнути призову — і з 1 жовтня жодної окремої «нової хвилі» мобілізації чи нового мобілізаційного віку в країні не запроваджують. Загальна мобілізація продовжує діяти, тож повістки й надалі можуть отримувати військовозобов'язані, які відповідають визначеним законом критеріям.

У липні Верховна Рада затвердила указ президента, яким строк загальної мобілізації продовжили з 2 серпня 2026 року ще на 90 діб. Тому в жовтні мобілізаційні заходи тривають, а сама по собі дата 1 жовтня не змінює коло військовозобов'язаних. Як повідомляє StopCor із посиланням на дані Міністерства оборони України, поширені в соцмережах чутки про масові зміни правил не відповідають дійсності.

Кого можуть мобілізувати у жовтні

За загальним правилом, яке підтверджує Міністерство оборони України, призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років. Обов'язкові умови — визнання придатним до військової служби, відсутність законного права на відстрочку та відсутність бронювання. Якщо людина перебуває на військовому обліку й не має підстав, які звільняють її від призову, повістку вона може отримати й у жовтні.

Що з чоловіками після 50 років

Найбільше суперечок напередодні жовтня виникло навколо чоловіків віком 50–60 років: у соцмережах ширилися твердження, ніби після 50 років більше не мобілізуватимуть. Такого загального правила в законодавстві немає. Чоловік у 50, 55 чи 59 років, якщо він є військовозобов'язаним, придатним до служби та не має відстрочки чи бронювання, може бути мобілізований на загальних підставах. Міноборони визначає загальний мобілізаційний діапазон саме як 25–60 років.

Що буде з чоловіками після 60 років і до 25

Після досягнення 60 років правила інші: для більшості військовослужбовців під час особливого періоду граничний вік перебування на службі становить 60 років. Водночас закон дозволяє людям старше 60 років під час воєнного стану вступати на службу за контрактом — за згодою командира військової частини та за умови придатності за станом здоров'я. Тож повідомлення про те, що з 1 жовтня чоловіків після 60 років почнуть масово мобілізувати, не відповідають чинним загальним правилам.

Окремо діють правила для чоловіків віком до 25 років. Ті, хто пройшов базову загальновійськову підготовку або базову військову службу, за загальним правилом не підлягають мобілізації до 25-річного віку. Громадяни 18–25 років можуть приєднатися до війська добровільно за контрактом.

Як діють відстрочки у 2026 році

Наявність права на відстрочку лишається однією з ключових обставин, які визначають, чи можуть людину призвати. У 2026 році уточнили механізм її переоформлення: якщо у військовозобов'язаного з чинною відстрочкою виникла інша законна підстава, він може звернутися для її переоформлення. Подання такої заяви саме по собі не припиняє чинну відстрочку до ухвалення відповідного рішення — за винятком передбачених законом випадків.

Що варто зробити військовозобов'язаному

Оскільки 1 жовтня не змінює загальних правил, головна порада — утримувати військово-облікові дані в актуальному стані та заздалегідь подбати про підтвердження права на відстрочку чи бронювання, якщо воно є. Це дозволяє уникнути ситуації, коли людину викликають для уточнення даних, а потрібні документи виявляються не в порядку.

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