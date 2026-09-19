У селі Горенка Гостомельської громади завершили будівництво п'яти каркасних дерев'яних будинків для внутрішньо переміщених родин, які через російську агресію втратили власне житло.

Житло для переселенців у Київській області поповнюється новими об'єктами — у селі Горенка Гостомельської громади завершили будівництво п'яти каркасних дерев'яних будинків для внутрішньо переміщених родин. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Нові оселі передбачені для п'яти сімей ВПО, які беруть активну участь у житті громади та працюють у комунальних закладах Гостомельської громади. Тобто пріоритет віддали людям, які вже інтегрувалися в місцеве життя й щодня докладають зусиль до розвитку громади.

«Для людей, які через війну були змушені залишити свої домівки, власне житло — це можливість відновити відчуття стабільності та безпеки й будувати життя далі. П'ять родин ВПО, які отримають ці будинки, вже живуть і працюють у громаді», — зазначив заступник голови Київської обласної державної адміністрації Іван Добровольський.

Пілотний проєкт для Гостомельської громади

Будівництво п'яти будинків стало пілотним проєктом для Гостомельської громади. Його реалізували спільними зусиллями Київської обласної державної адміністрації, Гостомельської селищної військової адміністрації та благодійного фонду Solidarity. Нові оселі оглянули також начальник Гостомельської селищної військової адміністрації Сергій Смаль і представники благодійного фонду.

Хто отримає нові будинки

Ключова умова, яку називають у КОДА, — активна участь родини в житті громади. П'ять сімей ВПО, яким передадуть каркасні дерев'яні будинки, уже працюють у комунальних закладах Гостомеля, тож житло для них стало не лише вирішенням побутового питання, а й підтвердженням їхньої ролі в громаді.

Київщина продовжує розвивати практичні рішення для забезпечення житлом людей, які постраждали внаслідок війни. Такі проєкти стають можливими завдяки об'єднанню зусиль держави, громад та благодійних організацій — і Гостомельська громада вже показує, як цей механізм працює на практиці.

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