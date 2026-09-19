Пенсионный фонд Украины объяснил, почему стаж по бумажной трудовой книжке может не совпадать с данными электронного реестра застрахованных лиц. Причина — принципиально разные правила учета стажа до и после 1 января 2004 года.

Стаж для пенсии в Украине нередко становится предметом споров, когда записи в бумажной трудовой книжке не совпадают с данными электронного реестра Пенсионного фонда. В ПФУ объяснили, почему так происходит и что с этим делать будущему пенсионеру.

Где проходит граница: до и после 2004 года

Ключевой разделительной датой в учете трудового стажа является 1 января 2004 года. Как объясняют в Пенсионном фонде со ссылкой на разъяснения «Судово-юридической газеты», после этой даты в страховой стаж засчитывают уже не записи в книжке, а исключительно фактически уплаченные страховые взносы.

До 2004 года главным документом, подтверждающим работу, остается бумажная трудовая книжка. В этот период в стаж засчитывали также очное обучение в вузах, срочную военную службу и период ухода за ребенком. Именно поэтому старые книжки часто «богаче» на годы, чем современный электронный учет.

Что учитывают после 2004 года

После 1 января 2004 года система опирается только на Реестр застрахованных лиц. Период работы засчитывают лишь при условии полной уплаты единого социального взноса (ЕСВ). Если работодатель уплатил взнос в размере меньше минимального, такой месяц засчитают частично.

Важный нюанс: обучение в вузах после 2004 года больше не входит в страховой стаж. При этом годы очного обучения, полученные до 2004 года, засчитывают в общий страховой стаж — при наличии диплома.

Педагогическая выслуга — отдельная история

В ПФУ подчеркивают разницу между страховым и специальным педагогическим стажем. Период обучения в институтах или колледжах ни при каких условиях не засчитывают в выслугу лет педагогов: педагогический стаж для выплаты надбавок начисляют только за официальную работу на соответствующих должностях.

Как проверить и согласовать данные

Контролировать свой стаж можно самостоятельно — через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ. Там формируют справки ОК-5 и ОК-7, в которых виден весь засчитанный стаж и уплаченные взносы.

Если рабочие периоды до 2004 года не отображаются в базе, их можно восстановить: для этого понадобятся архивные справки, приказы предприятия или сведения о выплате заработной платы. Бумажную трудовую книжку советуют оцифровать заранее, чтобы не задержать оформление пенсионных выплат.

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