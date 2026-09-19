В Киеве разработали Методику оценки уровня интеграции ВПЛ, ключевым элементом которой станет Городской индекс интеграции переселенцев. Показатель от 0 до 100 баллов покажет, насколько люди адаптировались к жизни в столице и какие потребности остаются нерешёнными.

Интеграция ВПЛ в Киеве выходит на новый уровень — столица подготовила Методику оценки уровня интеграции внутренне перемещённых лиц в территориальную общину города. Её ключевым элементом станет Городской индекс интеграции ВПЛ, с помощью которого город сможет комплексно определять, насколько переселенцы адаптировались к жизни и какие потребности пока остаются нерешёнными.

Новый подход должен сместить акцент в работе с переселенцами. Речь не только о подсчёте количества оказанных услуг, выплат или консультаций, но и об оценке реального результата городской политики. Городу важно понимать, есть ли у людей стабильное жильё, могут ли они самостоятельно себя обеспечивать, насколько свободно пользуются инфраструктурой и ощущают ли себя частью киевской общины. О подготовке методики сообщает киевский городской портал life.kyiv.ua.

Какие пять сфер будут оценивать

Городской индекс будут формировать на основе оценки пяти основных направлений. Первое — жилищная стабильность: насколько безопасным и постоянным является место проживания человека, есть ли у него гарантии дальнейшего пользования жильём, не рискует ли он столкнуться с вынужденным переездом. Отдельно учтут условия проживания, доступность аренды и возможность получить помощь при жилищных трудностях.

Второе направление — занятость и экономическая самостоятельность. Будут анализировать возможность трудоустройства, соответствие работы квалификации, уровень дохода и способность человека самостоятельно покрывать базовые расходы. Также оценят доступ переселенцев к профессиональному обучению, переквалификации и другим возможностям выхода на рынок труда.

Третье направление — доступ к городским услугам: медицинская помощь, образовательные, социальные и административные сервисы. Внимание уделят не только формальной доступности, но и тому, насколько эти услуги понятны, удобны и своевременны для ВПЛ. Четвёртое — социальные связи и включённость в общину: контакты с соседями, друзьями, коллегами, участие в местных инициативах. Пятое — субъективное ощущение интегрированности в жизнь Киева: комфорт, перспективы, отношение жителей и желание переселенцев оставаться в столице.

По какой шкале будут считать

Основой для определения индекса станет опрос внутренне перемещённых лиц. Участникам предложат оценить разные аспекты собственной жизни в Киеве, а ответы обобщат по направлениям. Сам индекс будут определять по шкале от 0 до 100 баллов: чем выше показатель, тем лучше уровень интеграции по совокупности критериев, а более низкий указывает на барьеры, с которыми должны работать городские службы.

Отдельные показатели не ограничатся лишь общим баллом. Отдельно будут анализировать жилищные условия, трудоустройство, экономическую состоятельность, доступ к образованию, медицинской помощи и социальным сервисам. Такой подход важен, потому что общая цифра может скрывать разрывы: человек может иметь стабильную работу, но не иметь постоянного жилья, или пользоваться всеми услугами, но не иметь социальных контактов и поддержки.

Зачем нужен индекс и касается ли он конкретного человека

Городской индекс интеграции ВПЛ не предназначен для оценки конкретного человека или семьи. Его будут применять исключительно на уровне анализа городской политики и общих тенденций. Результаты должны помочь власти оценивать эффективность уже реализованных мер и лучше распределять ресурсы: если опросы покажут проблемы с доступом к жилью, город сосредоточится на соответствующих программах, а если с трудоустройством — на профессиональной подготовке и консультациях.

Во время предварительного опроса в цифровом сервисе столицы своё мнение об интеграции высказали 21,6 тысячи человек. По его итогам 44% участников сообщили, что планируют остаться жить в Киеве. Этот результат подтверждает, насколько важно создавать условия, при которых переселенцы смогут не просто находиться в городе, а строить здесь стабильную повседневную жизнь.

В перспективе результаты индекса могут стать основой для новых решений по поддержке ВПЛ: совершенствование жилищных программ, расширение доступа к услугам, поддержка занятости и вовлечение переселенцев в общественные процессы. Чем регулярнее будут проводить оценку, тем точнее город сможет реагировать на изменения и потребности людей.