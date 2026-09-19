У Києві розробили Методику оцінювання рівня інтеграції ВПО, ключовим елементом якої стане Міський індекс інтеграції переселенців. Показник від 0 до 100 балів покаже, наскільки люди адаптувалися до життя в столиці та які потреби лишаються невирішеними.

Інтеграція ВПО у Києві виходить на новий рівень — у столиці підготували Методику оцінювання рівня інтеграції внутрішньо переміщених осіб у територіальну громаду міста. Її ключовим елементом стане Міський індекс інтеграції ВПО, за допомогою якого місто зможе комплексно визначати, наскільки переселенці адаптувалися до життя та які потреби досі лишаються невирішеними.

Новий підхід має змінити акцент у роботі з переселенцями. Ідеться не просто про підрахунок кількості наданих послуг, виплат чи консультацій, а про оцінку реального результату міської політики. Місту важливо розуміти, чи мають люди стабільне житло, чи можуть самостійно забезпечувати себе, наскільки вільно користуються інфраструктурою та чи відчувають себе частиною київської громади. Про підготовку методики повідомляє київський міський портал life.kyiv.ua.

Які п'ять сфер оцінюватимуть

Міський індекс формуватимуть на основі оцінювання п'яти основних напрямів. Перший — житлова стабільність: чи безпечним і постійним є місце проживання людини, чи має вона гарантії подальшого користування житлом, чи не ризикує опинитися перед вимушеним переїздом. Окремо враховуватимуть умови проживання, доступність оренди та можливість отримати допомогу в разі житлових труднощів.

Другий напрям — зайнятість та економічна самостійність. Аналізуватимуть можливість працевлаштування, відповідність роботи кваліфікації, рівень доходу і здатність людини самостійно покривати базові витрати. Також оцінюватимуть доступ переселенців до професійного навчання, перекваліфікації та інших можливостей виходу на ринок праці.

Третій напрям — доступ до міських послуг: медична допомога, освітні, соціальні та адміністративні сервіси. Увагу приділятимуть не лише формальній доступності, а й тому, наскільки ці послуги зрозумілі, зручні та своєчасні для ВПО. Четвертий — соціальні зв'язки та включеність у громаду: контакти із сусідами, друзями, колегами, участь у місцевих ініціативах. П'ятий — суб'єктивне відчуття інтегрованості в життя Києва: комфорт, перспективи, ставлення мешканців і бажання переселенців лишатися в столиці.

За якою шкалою рахуватимуть

Основою для визначення індексу стане опитування внутрішньо переміщених осіб. Учасникам пропонуватимуть оцінити різні аспекти власного життя в Києві, а відповіді узагальнюватимуть за напрямами. Сам індекс визначатимуть за шкалою від 0 до 100 балів: що вищий показник, то кращий рівень інтеграції за сукупністю критеріїв, а нижчий вказує на бар'єри, з якими мають працювати міські служби.

Окремі показники не обмежаться лише загальним балом. Окремо аналізуватимуть житлові умови, працевлаштування, економічну спроможність, доступ до освіти, медичної допомоги і соціальних сервісів. Такий підхід важливий, бо загальна цифра може приховувати розриви: людина може мати стабільну роботу, але не мати постійного житла, або користуватися всіма послугами, проте не мати соціальних контактів і підтримки.

Для чого індекс і чи стосується він конкретної людини

Міський індекс інтеграції ВПО не призначений для оцінювання конкретної людини чи сім'ї. Його застосовуватимуть виключно на рівні аналізу міської політики та загальних тенденцій. Результати мають допомогти владі оцінювати ефективність уже реалізованих заходів і краще розподіляти ресурси: якщо опитування покажуть проблеми з доступом до житла, місто зосередиться на відповідних програмах, а якщо з працевлаштуванням — на професійній підготовці та консультаціях.

Під час попереднього опитування в цифровому сервісі столиці свою думку щодо інтеграції висловили 21,6 тисячі людей. За його підсумками 44% учасників повідомили, що планують залишитися жити в Києві. Цей результат підтверджує, наскільки важливо створювати умови, за яких переселенці зможуть не просто перебувати в місті, а будувати тут стабільне повсякденне життя.

У перспективі результати індексу можуть стати основою для нових рішень щодо підтримки ВПО: удосконалення житлових програм, розширення доступу до послуг, підтримки зайнятості та залучення переселенців до громадських процесів. Чим регулярніше проводитимуть оцінювання, тим точніше місто зможе реагувати на зміни та потреби людей.