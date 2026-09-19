З 1 жовтня 2026 року, зі стартом опалювального сезону, Пенсійний фонд автоматично перерахує житлові субсидії для більшості отримувачів. Однак частина українців ризикує залишитися без виплат — розповідаємо, кому треба звертатися до ПФУ та чого не можна допускати.

Виплати від ПФУ українцям продовжують перераховувати — з 1 жовтня 2026 року, разом із запуском опалення, Пенсійний фонд самостійно оновить розмір житлових субсидій для більшості отримувачів. Витрати на комуналку в холодну пору зростають у рази, тож допомогу переглянуть автоматично.

Як повідомляє Новини.LIVE, щоб не залишитися без державних виплат, частині українців доведеться особисто звернутися до ПФУ або усунути причини попередньої відмови.

Кому не потрібно йти до ПФУ

Більшості отримувачів, які користувалися субсидією влітку, звертатися нікуди не треба. Фонд зробить усі розрахунки автоматично: за основу візьмуть офіційні доходи домогосподарства за перший і другий квартали 2026 року, а для пенсіонерів — серпневий розмір виплат.

Це стосується і тих, у кого влітку допомога становила нуль гривень через низькі рахунки за комуналку. Щойно у платіжках з'явиться графа за опалення, система перерахує суму підтримки з урахуванням нових витрат.

Кому доведеться звертатися особисто

Оновити заяву та декларацію зобов'язані ті, хто претендує на субсидію вперше, орендарі житла та внутрішньо переміщені особи. Окремим приводом для візиту є будь-які зміни у складі зареєстрованих мешканців, переліку послуг або зміна керуючого будинком.

Якщо влітку родина отримала офіційну відмову, перерахунку «за замовчуванням» не буде. Тоді слід усунути причину блокування й подати документи знову. Встигнете до кінця листопада — отримаєте субсидію «заднім числом» з першого дня жовтня; пізніше гроші нарахують лише з місяця подання заяви.

За що субсидію можуть скасувати

Причиною блокування чи скасування допомоги залишаються значні фінансові видатки: дорогі покупки, депозити, нові автомобілі, відсутність офіційного доходу чи сплати ЄСВ, а також заборгованість зі сплати аліментів.

Окремо ПФУ стежить за платіжною дисципліною: борг за комуналку понад 680 гривень, накопичений більш ніж за три місяці, автоматично позбавляє права на допомогу. Діють також обмеження за площею житла — субсидію не призначають на квартири площею понад 130 квадратних метрів і приватні будинки від 230 квадратних метрів.

Що покриває субсидія та як її оформити

Субсидія покриває базові комунальні послуги: газ, тепло, електроенергію, вивезення сміття, водопостачання та послуги з управління будинком. Для мешканців будинків із пічним опаленням передбачена окрема виплата на дрова, вугілля чи скраплений газ — її надають раз на рік.

Оформити допомогу можна онлайн — через застосунок або вебпортал ПФУ та портал «Дія», а також через ЦНАПи, сервісні центри ПФУ й органи місцевої влади (особисто або поштою). Розмір призначених коштів можна перевірити в особистому кабінеті на сайті ПФУ.

Як діяти, щоб не втратити виплату

Перевірте, чи немає заборгованості за комуналку — вона не має перевищувати 680 гривень понад три місяці.

Якщо змінився склад мешканців, перелік послуг чи керуючий будинком — повідомте ПФУ.

Після літньої відмови усуньте причину та подайте документи заново до кінця листопада, щоб отримати виплату з 1 жовтня.

Стежте за результатом в особистому кабінеті на сайті ПФУ або в «Дії».

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