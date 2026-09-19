С 1 октября 2026 года, с началом отопительного сезона, Пенсионный фонд автоматически пересчитает жилищные субсидии для большинства получателей. Однако часть украинцев рискует остаться без выплат — рассказываем, кому нужно обращаться в ПФУ и чего нельзя допускать.

Выплаты от ПФУ украинцам продолжают пересчитывать — с 1 октября 2026 года, вместе с запуском отопления, Пенсионный фонд самостоятельно обновит размер жилищных субсидий для большинства получателей. Расходы на коммуналку в холодное время года растут в разы, поэтому помощь пересмотрят автоматически.

Как сообщает Новини.LIVE, чтобы не остаться без государственных выплат, части украинцев придется лично обратиться в ПФУ или устранить причины предыдущего отказа.

Кому не нужно идти в ПФУ

Большинству получателей, которые пользовались субсидией летом, обращаться никуда не нужно. Фонд выполнит все расчеты автоматически: за основу возьмут официальные доходы домохозяйства за первый и второй кварталы 2026 года, а для пенсионеров — августовский размер выплат.

Это касается и тех, у кого летом помощь составляла ноль гривен из-за низких счетов за коммуналку. Как только в платежках появится графа за отопление, система пересчитает сумму поддержки с учетом новых расходов.

Кому придется обращаться лично

Обновить заявление и декларацию обязаны те, кто претендует на субсидию впервые, арендаторы жилья и внутренне перемещенные лица. Отдельным поводом для визита являются любые изменения в составе зарегистрированных жильцов, перечне услуг или смена управляющего домом.

Если летом семья получила официальный отказ, перерасчета «по умолчанию» не будет. Тогда следует устранить причину блокировки и подать документы заново. Успеете до конца ноября — получите субсидию «задним числом» с первого дня октября; позже деньги начислят только с месяца подачи заявления.

За что субсидию могут отменить

Причиной блокировки или отмены помощи остаются значительные финансовые расходы: дорогие покупки, депозиты, новые автомобили, отсутствие официального дохода или уплаты ЕСВ, а также задолженность по алиментам.

Отдельно ПФУ следит за платежной дисциплиной: долг за коммуналку свыше 680 гривен, накопленный более чем за три месяца, автоматически лишает права на помощь. Действуют также ограничения по площади жилья — субсидию не назначают на квартиры площадью более 130 квадратных метров и частные дома от 230 квадратных метров.

Что покрывает субсидия и как ее оформить

Субсидия покрывает базовые коммунальные услуги: газ, тепло, электроэнергию, вывоз мусора, водоснабжение и услуги по управлению домом. Для жителей домов с печным отоплением предусмотрена отдельная выплата на дрова, уголь или сжиженный газ — ее предоставляют раз в год.

Оформить помощь можно онлайн — через приложение или веб-портал ПФУ и портал «Дія», а также через ЦНАПы, сервисные центры ПФУ и органы местной власти (лично или по почте). Размер назначенных средств можно проверить в личном кабинете на сайте ПФУ.

Как действовать, чтобы не потерять выплату

Проверьте, нет ли задолженности за коммуналку — она не должна превышать 680 гривен более трех месяцев.

Если изменился состав жильцов, перечень услуг или управляющий домом — сообщите в ПФУ.

После летнего отказа устраните причину и подайте документы заново до конца ноября, чтобы получить выплату с 1 октября.

Следите за результатом в личном кабинете на сайте ПФУ или в «Дії».

Ранее Politeka сообщала, долги за коммунальные услуги: адвокат рассказал, когда могут отключить свет, газ или воду.

Также Politeka сообщала, повышение тарифов на коммунальные услуги и стоимость проезда: как во Львове перекроили коммунальные деньги.