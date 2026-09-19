Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжают действовать, однако закон предусматривает ряд категорий военнообязанных, которые не подлежат призыву. Полный перечень таких категорий определен статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Правила мобилизации в Украине с 1 октября продолжают действовать, однако закон предусматривает исключения для ряда военнообязанных. Как напоминает онлайн-медиа «СтопКор» со ссылкой на УНИАН, статья 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» определяет, кто не подлежит призыву во время мобилизации или имеет законные основания для отсрочки.

В первую очередь не подлежат призыву забронированные военнообязанные — работники органов власти, предприятий, учреждений и организаций, в отношении которых оформлено бронирование по процедуре, установленной Кабмином. Важный нюанс: сам факт работы на критически важном предприятии не дает автоматической отсрочки — бронирование должно быть оформлено надлежащим образом.

Не подлежат мобилизации также лица с инвалидностью. В то же время военнообязанные, которых военно-врачебная комиссия (ВВК) признала временно непригодными по состоянию здоровья, получают отсрочку на определенный комиссией срок с последующим повторным прохождением ВВК. Юристы подчеркивают: временная непригодность и полная непригодность к службе — это разные юридические статусы, и их нельзя путать. При этом лица с инвалидностью по собственному желанию могут поступать на военную службу по контракту.

Большой блок оснований для отсрочки связан с семейными обстоятельствами. В частности, не подлежат призыву женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, — если у них нет предусмотренной законом задолженности по уплате алиментов. Право на отсрочку имеют также одинокие родители, усыновители, опекуны, попечители и приемные родители, содержащие детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.

Отдельно закон упоминает тех, у кого есть ребенок с инвалидностью, тяжелобольной ребенок или совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы, а также граждан, осуществляющих постоянный уход за человеком, который по медицинскому заключению нуждается в таком уходе. В таких случаях могут действовать дополнительные условия — в частности, есть ли другие члены семьи, обязанные и способные обеспечивать уход. Поэтому само наличие родственника с инвалидностью еще не гарантирует отсрочки автоматически.

Не подлежат мобилизации и близкие родственники военнослужащих, погибших или пропавших без вести при защите Украины. Круг таких родственников и обстоятельства определяет закон, и право должно подтверждаться соответствующими документами в каждом случае. Право на отсрочку сохраняют и студенты профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной форме и получающие уровень образования выше ранее полученного. К перечню относятся и докторанты, и зачисленные в интернатуру.

Еще одна категория — военнообязанные, ранее проходившие службу и освобожденные из плена. Для них предусмотрено освобождение от призыва во время мобилизации, хотя по собственному желанию они могут вернуться на военную службу.

Отсрочка — это не освобождение от службы

Юристы советуют не называть отсрочку «полным освобождением от военной службы». Для разных категорий правовые последствия отличаются: одни имеют отсрочку только на время существования определенного обстоятельства, другие не подлежат призыву во время мобилизации, а часть может добровольно поступить на службу по контракту.

Как подтвердить право на отсрочку

Право на отсрочку не возникает автоматически — его нужно документально подтвердить в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Для этого военнообязанный должен подать заявление и документы, подтверждающие соответствующее основание: свидетельства о рождении детей, справку об инвалидности, акт ВВК, документы о бронировании или обучении. Решение принимается на основании поданных документов, а порядок регулируется законом и правительственными постановлениями.

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