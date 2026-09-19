Воєнний стан і загальна мобілізація в Україні продовжують діяти, однак закон передбачає низку категорій військовозобов'язаних, які не підлягають призову. Повний перелік таких категорій визначений статтею 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Правила мобілізації в Україні з 1 жовтня продовжують діяти, однак закон передбачає винятки для низки військовозобов'язаних. Як нагадує онлайн-медіа «СтопКор» із посиланням на УНІАН, стаття 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначає, хто не підлягає призову під час мобілізації або має законні підстави для відстрочки.

Насамперед не підлягають призову заброньовані військовозобов'язані — працівники органів влади, підприємств, установ та організацій, щодо яких оформлене бронювання за процедурою, встановленою Кабміном. Важливий нюанс: сам факт роботи на критично важливому підприємстві не дає автоматичної відстрочки — бронювання має бути оформлене належним чином.

Не підлягають мобілізації також особи з інвалідністю. Водночас військовозобов'язані, яких військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала тимчасово непридатними за станом здоров'я, отримують відстрочку на визначений комісією строк із подальшим повторним проходженням ВЛК. Юристи наголошують: тимчасова непридатність і повна непридатність до служби — це різні юридичні статуси, і їх не можна плутати. При цьому особи з інвалідністю за власним бажанням можуть вступати на військову службу за контрактом.

Великий блок підстав для відстрочки пов'язаний із сімейними обставинами. Зокрема, не підлягають призову жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, — якщо вони не мають передбаченої законом заборгованості зі сплати аліментів. Право на відстрочку мають також одинокі батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники та прийомні батьки, які утримують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.

Окремо закон згадує тих, хто має дитину з інвалідністю, тяжкохвору дитину або повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи, а також громадян, які здійснюють постійний догляд за людиною, що за медичним висновком потребує такого догляду. У таких випадках можуть діяти додаткові умови — зокрема, чи є інші члени сім'ї, які зобов'язані та здатні забезпечувати догляд. Тож сама наявність родича з інвалідністю ще не гарантує відстрочки автоматично.

Не підлягають мобілізації і близькі родичі військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти під час захисту України. Коло таких родичів та обставини визначає закон, і право має підтверджуватися відповідними документами в кожному випадку. Право на відстрочку зберігають і студенти професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають освітній рівень, вищий за раніше здобутий. До переліку належать і докторанти, і зараховані до інтернатури.

Ще одна категорія — військовозобов'язані, які раніше проходили службу та були звільнені з полону. Для них передбачене звільнення від призову під час мобілізації, хоча за власним бажанням вони можуть повернутися на військову службу.

Відстрочка — це не звільнення від служби

Юристи радять не називати відстрочку «повним звільненням від військової служби». Для різних категорій правові наслідки відрізняються: одні мають відстрочку лише на час існування певної обставини, інші не підлягають призову під час мобілізації, а частина може добровільно вступити на службу за контрактом.

Як підтвердити право на відстрочку

Право на відстрочку не виникає автоматично — його потрібно документально підтвердити в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Для цього військовозобов'язаний має подати заяву та документи, що підтверджують відповідну підставу: свідоцтва про народження дітей, довідку про інвалідність, акт ВЛК, документи про бронювання або навчання. Рішення ухвалюють на підставі поданих документів, а порядок регулюється законом та урядовими постановами.

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