Пенсійний фонд України готує масштабне оновлення алгоритмів, за якими призначаються та перераховуються соціальні виплати. Автоматична перевірка даних у державних реєстрах може вплинути на розмір пенсій, субсидій і допомог уже з жовтня.

Перерахунок пенсій в Україні невдовзі може запрацювати за новими правилами: Пенсійний фонд готує масштабне оновлення алгоритмів, за якими призначаються та перераховуються соціальні виплати.

Йдеться про автоматичну перевірку даних громадян у державних реєстрах, що може вплинути на розмір пенсій, субсидій та допомог уже з жовтня. Про підготовку таких змін повідомив ПФУ.

Що саме звірятиме нова система

За інформацією Пенсійного фонду, оновлений алгоритм аналізуватиме доходи людини, місце проживання, склад домогосподарства та статус отримувача виплати в режимі реального часу. Тобто для перерахунку братимуться актуальні дані, а не та інформація, яку громадянин подав кілька місяців тому.

Через це сума виплати може як збільшитися, так і зменшитися — залежно від того, що покажуть реєстри на момент перевірки. Головна мета, як наголошують у фонді, — усунути помилки, що виникають через несвоєчасне оновлення інформації.

У яких випадках суму перерахують

Найчастіше розбіжності виникають, коли людина змінила роботу, отримала додатковий дохід або переїхала, але не повідомила про це. Нова система виявить таку невідповідність автоматично та перерахує належні виплати без окремого звернення громадянина.

У ПФУ наголошують, що оновлення не спрямоване на скорочення допомоги, проте визнають: частина людей може зіткнутися з переглядом сум у менший бік. Водночас пенсіонери з великим страховим стажем, учасники бойових дій та особи з підтвердженим спеціальним статусом можуть розраховувати на збільшення виплат.

Як перевірити свої дані та уникнути затримок

Фахівці ПФУ радять українцям завчасно перевірити власні дані в електронному кабінеті фонду на порталі електронних послуг. Якщо ви помітили неточність у заробітку, місці реєстрації чи складі сім'ї — варто повідомити про це, щоб уникнути непорозумінь і затримок із нарахуваннями.

Оновлена система запрацює поетапно, а перші зміни у нарахуваннях можуть з'явитися вже в найближчі тижні, тобто з настанням жовтня. Конкретні дати запуску та остаточний перелік категорій, яких торкнеться перерахунок, у ПФУ обіцяють повідомити окремо.

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