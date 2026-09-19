Пенсионный фонд Украины готовит масштабное обновление алгоритмов, по которым назначаются и пересчитываются социальные выплаты. Автоматическая проверка данных в государственных реестрах может повлиять на размер пенсий, субсидий и пособий уже с октября.

Перерасчет пенсий в Украине вскоре может заработать по новым правилам: Пенсионный фонд готовит масштабное обновление алгоритмов, по которым назначаются и пересчитываются социальные выплаты.

Речь идет об автоматической проверке данных граждан в государственных реестрах, что может повлиять на размер пенсий, субсидий и пособий уже с октября. О подготовке таких изменений сообщил ПФУ.

Что именно будет сверять новая система

По информации Пенсионного фонда, обновленный алгоритм будет анализировать доходы человека, место проживания, состав домохозяйства и статус получателя выплаты в режиме реального времени. То есть для перерасчета будут браться актуальные данные, а не та информация, которую гражданин подал несколько месяцев назад.

Из-за этого сумма выплаты может как увеличиться, так и уменьшиться — в зависимости от того, что покажут реестры на момент проверки. Главная цель, как подчеркивают в фонде, — устранить ошибки, возникающие из-за несвоевременного обновления информации.

В каких случаях сумму пересчитают

Чаще всего расхождения возникают, когда человек сменил работу, получил дополнительный доход или переехал, но не сообщил об этом. Новая система выявит такое несоответствие автоматически и пересчитает положенные выплаты без отдельного обращения гражданина.

В ПФУ подчеркивают, что обновление не направлено на сокращение помощи, однако признают: часть людей может столкнуться с пересмотром сумм в меньшую сторону. В то же время пенсионеры с большим страховым стажем, участники боевых действий и лица с подтвержденным специальным статусом могут рассчитывать на увеличение выплат.

Как проверить свои данные и избежать задержек

Специалисты ПФУ советуют украинцам заранее проверить собственные данные в электронном кабинете фонда на портале электронных услуг. Если вы заметили неточность в заработке, месте регистрации или составе семьи — стоит сообщить об этом, чтобы избежать недоразумений и задержек с начислениями.

Обновленная система заработает поэтапно, а первые изменения в начислениях могут появиться уже в ближайшие недели, то есть с наступлением октября. Конкретные даты запуска и окончательный перечень категорий, которых коснется перерасчет, в ПФУ обещают сообщить отдельно.

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