Приміський поїзд №6042 «Львів — Тернопіль» тимчасово курсуватиме за новим графіком: відправлення зі Львова перенесено на 09:00.

Графік руху поїздів «Львів — Тернопіль» знову зазнав змін — цього разу «Укрзалізниця» скоригувала час відправлення одного з приміських рейсів на західному напрямку. Пасажирам, які регулярно користуються цим маршрутом, варто заздалегідь перевірити оновлений розклад.

Зміни стосуються приміського поїзда під номером 6042, що курсує за маршрутом «Львів — Тернопіль». За оприлюдненою інформацією, відтепер він відправлятиметься зі станції Львів о 09:00 ранку. Час відправлення змінився, тож пасажирам слід бути уважними, аби не пропустити свій рейс.

Новий графік діятиме тимчасово — до 7 жовтня. Саме до цієї дати триватимуть зміни в розкладі руху приміського залізничного транспорту на західному напрямку. Після цього рух поїзда можуть повернути до попереднього графіка або ж знову скоригувати.

«Укрзалізниця» закликає пасажирів планувати поїздки з урахуванням нового часу відправлення. Окремо рекомендовано стежити за подальшими оголошеннями перевізника, адже не виключені додаткові корективи у графіках курсування рухомого складу на цьому напрямку.

Як перевірити актуальний розклад

Найзручніше звірити розклад через офіційний сайт «Укрзалізниці» або мобільний застосунок перевізника. Там можна побачити актуальний час відправлення та прибуття поїзда №6042, а за потреби — оформити проїзний документ на приміський рейс онлайн.

Перед самою поїздкою час відправлення також варто перевірити на онлайн-табло вокзалу станції Львів. Якщо залишаються сумніви, уточнити інформацію можна у касира або чергового по станції — так ви точно не пропустите свій поїзд через зміну графіка.

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