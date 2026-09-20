З 1 жовтня в Одесі завершується сезонний платний режим на муніципальних парковках біля моря, а на звичайних міських стоянках і далі діє тариф 30 грн за годину.

Тарифи на паркування в Одесі змінюються з початком жовтня — сезонний платний режим на стоянках біля моря завершується, а на звичайних міських майданчиках і надалі діятиме ставка 30 грн за годину.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Одеської міської ради. Водіям нагадують: у суботу, неділю та святкові дні користування комунальними паркувальними майданчиками безплатне, тож лишити авто без оплати можна не лише біля моря. За несплату стоянки на платному майданчику водієві загрожує штраф 600 грн.

Скільки коштує паркування в Одесі

На муніципальних майданчиках для платного паркування в Одесі встановлено тариф 30 грн за годину. Оплачувати стоянку потрібно з 09:00 до 18:00, а в суботу, неділю та святкові дні користування такими майданчиками безплатне.

Для водіїв, які регулярно лишають автомобіль на платних майданчиках, передбачені абонементи: місячний коштує 2 500 грн, а річний — 22 800 грн.

Водночас у міськраді радять звертати увагу на дорожні знаки й інформаційні таблички на конкретній стоянці. Не всі місця, де в Одесі фактично залишають автомобілі, входять до муніципальної мережі.

Паркування біля моря в жовтні

Улітку на п'яти муніципальних майданчиках узбережжя діяв особливий режим. Ідеться про дві зони біля Ланжерона, парковки біля пляжів «Дельфін» і «Золотий Берег», а також майданчик на Фонтанській дорозі від вулиці Львівської до вулиці Давида Бурлюка. Разом там облаштовано близько 590 місць.

У курортний сезон година стоянки там коштувала 60 грн, а платний режим діяв щодня з 08:00 до 23:00. Однак міська рада встановила такий порядок лише з 1 травня по 30 вересня, тож із 1 жовтня сезонний режим для цих майданчиків завершується.

Це правило не поширюється автоматично на приватні парковки та майданчики, якими не керує комунальний оператор, — там власники самі встановлюють вартість стоянки.

Які штрафи загрожують водіям

За неоплату платного паркування передбачено штраф у двадцятикратному розмірі вартості однієї години на відповідному майданчику. Тобто за несплату на звичайній муніципальній парковці з тарифом 30 грн водієві загрожує 600 грн штрафу.

Окрема відповідальність передбачена за порушення правил зупинки та стоянки. Зокрема, за незаконне використання місця для людей з інвалідністю штраф може становити від 1 020 до 1 700 грн.

Чи подешевшає паркування біля дому

У місті обговорюють пільгові умови для тих, кому доводиться регулярно користуватися платними парковками біля дому, — ідеться про багатодітні сім'ї та резидентів, які проживають у зонах платного паркування. За словами депутата Одеської міської ради, члена постійної комісії з питань транспорту і дорожнього господарства Петра Обухова, департамент транспорту вже опрацьовує це питання разом із «Одестранспарксервісом». Серед можливих варіантів — безплатне паркування впродовж певного часу, дешевші абонементи або пільги в конкретній зоні. Право на них перевірятимуть електронно і прив'язуватимуть до конкретного автомобіля. Остаточного рішення поки немає.

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