С 1 октября в Одессе завершается сезонный платный режим на муниципальных парковках у моря, а на обычных городских стоянках продолжит действовать тариф 30 грн в час.

Тарифы на парковку в Одессе меняются с началом октября — сезонный платный режим на стоянках у моря завершается, а на обычных городских площадках продолжит действовать ставка 30 грн в час.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Одесского городского совета. Водителям напоминают: в субботу, воскресенье и праздничные дни пользование коммунальными парковочными площадками бесплатное, поэтому оставить авто без оплаты можно не только у моря. За неуплату стоянки на платной площадке водителю грозит штраф 600 грн.

Сколько стоит парковка в Одессе

На муниципальных площадках для платной парковки в Одессе установлен тариф 30 грн в час. Оплачивать стоянку необходимо с 09:00 до 18:00, а в субботу, воскресенье и праздничные дни пользование такими площадками бесплатное.

Для водителей, которые регулярно оставляют автомобиль на платных площадках, предусмотрены абонементы: месячный стоит 2 500 грн, а годовой — 22 800 грн.

В то же время в горсовете советуют обращать внимание на дорожные знаки и информационные таблички на конкретной стоянке. Не все места, где в Одессе фактически оставляют автомобили, относятся к муниципальной сети.

Парковка у моря в октябре

Летом на пяти муниципальных площадках побережья действовал особый режим. Речь идет о двух зонах возле Ланжерона, парковках возле пляжей «Дельфин» и «Золотой Берег», а также площадке на Фонтанской дороге от улицы Львовской до улицы Давида Бурлюка. Всего там оборудовано около 590 мест.

В курортный сезон час стоянки там стоил 60 грн, а платный режим действовал ежедневно с 08:00 до 23:00. Однако городской совет установил такой порядок лишь с 1 мая по 30 сентября, поэтому с 1 октября сезонный режим для этих площадок заканчивается.

Это правило не распространяется автоматически на частные парковки и площадки, которые не находятся под управлением коммунального оператора, — там владельцы сами устанавливают стоимость стоянки.

Какие штрафы грозят водителям

За неуплату платной парковки предусмотрен штраф в двадцатикратном размере стоимости одного часа на соответствующей площадке. То есть за неуплату на обычной муниципальной парковке с тарифом 30 грн водителю грозит штраф 600 грн.

Отдельная ответственность предусмотрена за нарушение правил остановки и стоянки. В частности, за незаконное использование места для людей с инвалидностью штраф может составить от 1 020 до 1 700 грн.

Станет ли дешевле парковка возле дома

В городе обсуждают льготные условия для тех, кому приходится регулярно пользоваться платными парковками возле дома, — речь идет о многодетных семьях и резидентах, проживающих в зонах платной парковки. По словам депутата Одесского городского совета, члена постоянной комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Петра Обухова, департамент транспорта уже прорабатывает этот вопрос вместе с «Одестранспарксервисом». Среди возможных вариантов — бесплатная парковка в течение определенного времени, более дешевые абонементы или льготы в конкретной зоне. Право на них будут проверять электронным способом и привязывать к конкретному автомобилю. Окончательного решения пока нет.

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