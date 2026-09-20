Пенсионеры, которые временно живут за границей, должны повторно пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года. Пройденная в 2025 году процедура обеспечивает выплаты лишь в течение 2026-го.

Выплата пенсии в Украине имеет свои правила для тех, кто за границей — украинским пенсионерам, которые временно проживают за пределами страны, для продолжения выплат нужно до 31 декабря 2026 года снова пройти физическую идентификацию.

Как сообщает «Трибун» со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ), чтобы пенсия продолжала поступать в 2027 году, идентификацию необходимо пройти до конца текущего года. Процедуру проводят один раз в каждый календарный год.

Если человек уже подтверждал личность в 2026 году и его личность была установлена, повторно проходить идентификацию до 31 декабря не нужно. А тем, кто проходил процедуру лишь в 2025 году, этого хватило для получения пенсии в 2026-м, однако для выплат в следующем году придется сделать всё заново.

Кого касается требование

Ежегодная идентификация нужна пенсионерам, которые временно проживают за границей. К этой категории ПФУ относит граждан, находящихся за пределами Украины не менее 183 дней в течение календарного года, а также тех, кто получил за границей временную защиту или статус беженца из-за войны и не оформил постоянное проживание за рубежом.

Выплату пенсии таким гражданам на счета в украинских банках осуществляют лишь при условии прохождения ежегодной физической идентификации. Это касается и тех, кто продолжает получать деньги на украинские карточки, находясь за границей.

Как пройти идентификацию дистанционно

Возвращаться в Украину для этого не нужно. Самый простой вариант — авторизоваться на веб-портале ПФУ или в мобильном приложении «Пенсионный фонд Украины» с помощью «Дія.Підпис». Во время процедуры нужно пройти проверку личности по фото.

Второй способ — видеоидентификация с сотрудником ПФУ. Записаться можно через веб-портал или Контакт-центр Пенсионного фонда. Видеосвязь проводят, в частности, через Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp или Zoom.

Также пенсионер может обратиться в украинское посольство или консульство и получить документ, подтверждающий, что человек жив. После этого его передают в ПФУ.

Что делать, если идентификацию проходили в прошлом году

Прошлогодняя идентификация повторно не засчитывается. Например, если пенсионер подтвердил личность в декабре 2025 года, этого хватило для получения пенсии в 2026-м. Для продолжения выплат в 2027 году процедуру нужно пройти еще раз — до 31 декабря 2026 года.

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