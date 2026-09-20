Подорожание продуктов в Киевской области продолжается — свежий мониторинг Минфина зафиксировал, что молоко и гречка за месяц заметно подорожали. Сравниваем актуальные ценники, чтобы увидеть, сколько теперь придётся платить.

Подорожание продуктов в Киевской области набирает обороты. Обновлённый мониторинг цен Минфина по состоянию на 19 сентября 2026 года показывает: за последний месяц базовые позиции на полках супермаркетов региона снова подорожали, и заметнее всего — гречка и молоко.

Ценник на гречку изменился наиболее показательно. В августе килограмм в среднем стоил 74,63 гривни, а теперь средняя цена выросла до 78,35 гривни. Между сетями разброс немалый: в Metro килограмм отдают за 69,50 гривни, в Novus — за 69,99 гривни, в Auchan — за 74,90 гривни, а дороже всего в Megamarket — 99 гривень.

Молоко дорожает неравномерно. «Простонаше» 1% (900 мл) выросло с 61,90 гривни в августе до 68 гривень сейчас. «Яготинське» 2,6% (900 мл) прибавило меньше — с 59,51 до 61,24 гривни в среднем. При этом разброс между магазинами огромный: от 46,99 гривни в Novus до 75 гривень в Megamarket за ту же бутылку.

Данные Минфин обновляет ежедневно, собирая ценники из крупнейших сетей, работающих и в Киеве, и в области: Metro, Novus, Auchan и Megamarket. Отдельно в базе сервиса отслеживаются твёрдый сыр, подсолнечное масло и мука — их динамику можно проверить непосредственно на сайте.

Как сверить цены перед походом в магазин

Самую дешёвую гречку сейчас держат Metro и Novus — около 69 гривень за килограмм, а самое дешёвое молоко «Яготинське» продаётся в Novus за 46,99 гривни. Перед покупкой достаточно открыть страницу продукта в Минфине: там видно и среднюю цену, и разбивку по каждой сети отдельно.

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