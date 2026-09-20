Украинцам, которые перевозят через границу наличную валюту сверх установленного лимита без декларирования, грозит штраф. Национальный банк объяснил, при каких условиях вывоз долларов и евро обернется финансовым наказанием.

Курс доллара в Украине и правила вывоза валюты за границу волнуют каждого, кто хранит сбережения в иностранной наличности. Национальный банк Украины напомнил о лимите, после превышения которого вывоз долларов и евро без документов обернется наказанием.

Как сообщает НБУ, физические лица-резиденты могут вывозить из Украины наличную валюту на общую сумму до 10 тысяч евро в эквиваленте без документов, подтверждающих происхождение средств. Если сумма больше, необходимо подтвердить снятие наличных с собственных банковских счетов.

Если перед поездкой человек обменивал валюту, понадобится еще и квитанция о валютно-обменной операции. Снятие средств с собственного счета можно подтвердить платежной инструкцией на выдачу наличных, чеком банкомата, квитанцией платежного терминала или выпиской о движении средств по счету.

Такие документы действительны в течение 90 календарных дней со дня снятия средств. Порог определяют по общей сумме наличной валюты, которую человек перемещает через таможенную границу в течение дня, — значение имеет эквивалент в евро, даже если сбережения хранятся в долларах.

Какой штраф грозит за недекларирование валюты

За недекларирование валютных ценностей, сумма которых превышает разрешенный порог, предусмотрен штраф. Согласно части первой статьи 471 Таможенного кодекса Украины, он составляет 20% от суммы превышения, а не от всей суммы наличных.

Размер превышения определяют по официальному курсу Национального банка Украины на день нарушения таможенных правил. Недекларированием считается незаявление точных и достоверных сведений о валюте, которую гражданин перевозит через границу.

Что делать, чтобы избежать наказания

Проверьте сумму наличных в эквиваленте евро перед поездкой. Если она превышает 10 тысяч евро — заранее подготовьте документы о снятии средств со своего счета или квитанцию об обмене валюты.

В НБУ подчеркивают: при сумме свыше 10 тысяч евро можно вывозить только собственные средства. Представитель по доверенности может снять деньги с чужого счета, однако вывезти их за пределы Украины не может.

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