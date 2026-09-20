Понедельник для Скорпионов обещает быть похожим на полосу препятствий — дела не движутся так гладко, как хотелось бы. Прогноз опубликовало издание Horoscope.com, и астрологи советуют именно этот день пройти максимально спокойно, не форсируя события.

Работа и финансы

Если в планах было поднять тему повышения зарплаты или важное рабочее предложение — понедельник точно не тот день. Атмосфера в коллективе может быть напряжённой: кто-то из коллег легко теряет терпение из-за мелочей, и лучше просто держаться подальше от чужого раздражения, чем пытаться его унять или что-то доказать. А вот вторник и среда — совсем другая история. Эти два дня подходят почти для всего: можно возвращаться к отложенным вопросам, согласовывать условия, вести переговоры. Именно сейчас стоит перенести разговор о повышении или новой сделке, если в понедельник он не состоялся.

Отношения

На этой неделе Скорпионы особенно остро чувствуют близость с одним конкретным другом или партнёром — тем, с кем есть настоящее взаимопонимание. Именно к этому человеку стоит обратиться в четверг, если нужно принять непростое решение: свежий взгляд и честный совет сейчас ценнее, чем когда-либо. Вторая половина недели пройдёт в совместном обмене идеями — вы с этим человеком будете буквально перебрасываться мыслями, ища лучший вариант развития событий. Это продуктивный и тёплый формат общения, который стоит использовать полностью, а не спешить завершить разговор.

Здоровье и энергия

Напряжение понедельника может забрать немного больше сил, чем обычно, поэтому стоит заложить время на восстановление ещё в начале недели — не перегружать вечер после тяжёлого рабочего дня. Во второй половине недели, когда дела наладятся, энергии станет больше: спокойный ритм вторника-среды поможет восстановить внутренний баланс. К выходным напряжение окончательно спадает, и силы возвращаются естественным образом — без резких перепадов настроения или усталости.

Лучшие дни недели

Вторник и среду стоит отметить отдельно — это дни, когда почти всё складывается удачно, от рабочих дел до личных вопросов. Четверг важен из-за разговора с близким человеком, который поможет принять решение, долго откладывавшееся. А выходные станут моментом, когда терпение Скорпиона заметят и оценят другие — держитесь привычного спокойного темпа, и это произведёт хорошее впечатление.