Неделя с 21 по 27 сентября для Козерогов начинается непросто, но завершается на позитивной ноте. Прогноз на этот период опубликовало издание Horoscope.com, и в нём чётко видно, как настрой знака меняется буквально день ото дня.

Работа и финансы

Понедельник точно не станет любимым днём недели: ресурсов мало, а окружение не настроено ничем делиться — ни временем, ни информацией, ни помощью. Лучше не рассчитывать на чужую поддержку и действовать осторожно, не форсируя важные решения. Зато в среду ситуация резко изменится: произойдёт настоящий прорыв, который позволит сделать за одну вторую половину дня столько, сколько обычно выходит за несколько дней. В четверг и пятницу Козероги попробуют развить этот успех, но стоит помнить — не всё зависит только от вас.

Отношения

Во вторник настроение изменится благодаря неожиданному звонку от друга, с которым давно не было связи из-за расстояния. Этот контакт способен повлиять не просто на настроение дня, а на общее восприятие недели — добавит уверенности и тёплых эмоций. Стоит ответить на такой звонок и не откладывать разговор: именно он станет эмоциональным поворотным моментом.

Здоровье и энергия

В четверг и пятницу собственная энергия может ощутимо провисать — и сложно понять, действительно ли это усталость, или просто окружение живёт в другом ритме. В эти дни лучше не форсировать дела и дать себе немного больше времени на отдых, чем обычно. Не стоит воспринимать этот спад как провал — это временное явление, которое пройдёт самостоятельно, если не перегружать график.

Лучшие дни недели

Самыми яркими станут вторник и среда: первый подарит эмоциональное тепло благодаря давнему другу, второй — конкретный практический прорыв в делах. А выходные принесут ощущение, что все наконец снова на одной волне — и именно тогда Козероги почувствуют, насколько они готовы ко всему, что ждёт впереди.