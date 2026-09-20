Накануне зимы 2026/2027 года стоимость аренды жилья в Украине все больше зависит от автономности: дом с генератором, солнечными панелями и несколькими системами отопления может стоить от десятков до сотен тысяч гривен в месяц.

Цены на аренду жилья в Украине накануне зимы снова пошли вверх, и чем ближе отопительный сезон, тем больше стоимость зависит от степени автономности дома. Аренда жилья, подготовленного к возможным отключениям электроэнергии, обойдется от десятков до сотен тысяч гривен в месяц, причем более дорогой дом не всегда означает большие расходы на его содержание.

О том, сколько стоит аренда энергонезависимого дома в 2026 году и как автономность влияет на цены, рассказало издание The Page, передают Новини.LIVE.

Сколько стоит аренда автономного дома

Единой средней цены на энергонезависимые дома нет: характеристики таких объектов существенно различаются. Это может быть небольшой таунхаус с инвертором или большая резиденция с генератором, солнечными панелями, скважиной, резервным питанием и несколькими видами отопления.

По данным сервиса ЛУН, в августе 2026 года медианная стоимость аренды дома в Киевской области составляла 2500 долларов в месяц. Это самый высокий показатель за последние два года и на 25% больше, чем в августе 2025-го. Правда, эти цифры касаются всего рынка домов области, а не только автономных объектов.

Энергонезависимые дома обычно находятся в верхней части ценового диапазона. По словам обозревательницы рынка недвижимости Виктории Берещак, в Буче, Ирпене, Гостомеле, Белогородке и на Борщаговках компактный дом или таунхаус можно арендовать примерно за 35–60 тыс. грн в месяц.

Современный дом площадью 120–180 квадратных метров с качественным ремонтом, генератором или аккумуляторной системой, автономным отоплением и удобной транспортной доступностью до Киева будет стоить уже около 70–100 тыс. грн в месяц.

На Одесском направлении — в частности в Гатном, Крюковщине, Чабанах и Ходосовке — подготовленные к зиме дома могут стоить около 80–120 тыс. грн в месяц. Дороже остается Обуховское направление: в Козине, Романкове и Подгорцах аренда автономного дома стартует ориентировочно от 100–150 тыс. грн, а крупные объекты в коттеджных городках с генератором, охраной, бассейном или выходом к воде могут стоить 200–400 тыс. грн в месяц. Отдельные резиденции предлагаются и за 500–600 тыс. грн и выше.

Какие расходы следует учесть перед арендой

При выборе такого жилья стоит учитывать не только ежемесячную ставку, но и общую стоимость проживания. Например, дом за 80 тыс. грн с плохой теплоизоляцией и электрическим отоплением может оказаться дороже объекта за 100 тыс. грн, если в последнем есть газ, тепловой насос и хорошая энергоэффективность.

К дополнительным расходам относятся топливо и обслуживание генератора, отопление, охрана и содержание территории. Сам генератор, кстати, еще не означает полной автономности дома.

Полная автономность означает, что без внешней сети работают отопление, скважина или водоснабжение, канализация, освещение, связь, интернет и системы доступа.

Как автономность влияет на цену

Спрос на жилье с резервным питанием и другими системами автономности в 2026 году вырос. В OLX отмечают, что перед зимой все больше арендаторов обращают внимание не только на комфорт, но и на возможность бесперебойно пользоваться жильем во время возможных отключений.

О влиянии автономности на цену свидетельствуют и данные по квартирам. На примере Киева, Одессы и Львова аналитики зафиксировали разницу между медианной стоимостью жилья с резервным питанием и без него на уровне 19–34%. Наибольшая разница — в Киеве: 34%. В Одессе она составляет 19%, а во Львове — 19,7%.

Что проверить перед подписанием договора аренды

Перед заключением договора аренды стоит уточнить, что именно владелец подразумевает под автономностью: будут ли работать во время отключения отопление, вода, канализация, интернет, освещение и системы доступа, а также сколько будет стоить эксплуатация резервных источников питания.

В OLX Украина подчеркивают, что в долгосрочной перспективе «автономное» жилье с доступом к укрытию будет более привлекательным для ищущих. Поэтому арендатор, готовый доплатить за автономность, взамен получает большую предсказуемость и комфорт во время перебоев с электроснабжением.

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