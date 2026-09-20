Напередодні зими 2026/2027 року вартість оренди житла в Україні дедалі більше залежить від автономності: дім із генератором, сонячними панелями та кількома системами опалення може коштувати від десятків до сотень тисяч гривень на місяць.

Ціни на оренду житла в Україні напередодні зими знову пішли вгору, і що ближче опалювальний сезон, то більше вартість залежить від ступеня автономності оселі. Оренда будинку, підготовленого до можливих відключень електроенергії, обійдеться від десятків до сотень тисяч гривень на місяць, причому дорожчий дім не завжди означає більші витрати на його утримання.

Про те, скільки коштує оренда енергонезалежного будинку у 2026 році і як автономність впливає на ціну, розповіло видання The Page, передають Новини.LIVE.

Скільки коштує оренда автономного будинку

Єдиної середньої ціни на енергонезалежні будинки не існує: характеристики таких об'єктів суттєво відрізняються. Це може бути невеликий таунхаус з інвертором або велика резиденція з генератором, сонячними панелями, свердловиною, резервним живленням і кількома видами опалення.

За даними сервісу ЛУН, у серпні 2026 року медіанна вартість оренди будинку в Київській області становила 2500 доларів на місяць. Це найвищий показник за останні два роки й на 25% більше, ніж у серпні 2025-го. Щоправда, ці цифри стосуються всього ринку будинків області, а не лише автономних об'єктів.

Енергонезалежні будинки зазвичай перебувають у верхній частині цінового діапазону. За словами оглядачки ринку нерухомості Вікторії Берещак, у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Білогородці та на Борщагівці компактний будинок або таунхаус можна орендувати приблизно за 35–60 тисяч гривень на місяць.

Сучасний будинок площею 120–180 квадратних метрів із якісним ремонтом, генератором чи акумуляторною системою, автономним опаленням і зручним транспортним сполученням із Києвом коштуватиме вже близько 70–100 тисяч гривень щомісяця.

На Одеському напрямку — зокрема в Гатному, Крюківщині, Чабанах і Ходосівці — підготовлені до зими будинки коштують близько 80–120 тисяч гривень на місяць. Дорожчим лишається Обухівський напрямок: у Козині, Романкові та Підгірцях оренда автономного дому стартує орієнтовно від 100–150 тисяч гривень, а великі об'єкти в котеджних містечках із генератором, охороною, басейном чи виходом до води можуть коштувати 200–400 тисяч гривень щомісяця. Окремі резиденції пропонують і за 500–600 тисяч гривень та більше.

Які витрати слід врахувати перед орендою

Обираючи таке житло, варто зважати не лише на щомісячну ставку, а й на загальну вартість проживання. Наприклад, будинок за 80 тисяч гривень із поганою теплоізоляцією та електричним опаленням може виявитися дорожчим за об'єкт за 100 тисяч, якщо в останньому є газ, тепловий насос і хороша енергоефективність.

До додаткових витрат належать паливо й обслуговування генератора, опалення, охорона та утримання території. Сам генератор, до речі, ще не означає повної автономності дому.

Повна автономність означає, що без зовнішньої мережі працюють опалення, свердловина або водопостачання, каналізація, освітлення, зв'язок, інтернет і системи доступу.

Як автономність впливає на ціну

Попит на житло з резервним живленням та іншими системами автономності у 2026 році зріс. В OLX зазначають, що перед зимою дедалі більше орендарів звертають увагу не лише на комфорт, а й на можливість безперебійно користуватися оселею під час імовірних відключень.

Про вплив автономності на ціну свідчать і дані щодо квартир. На прикладі Києва, Одеси та Львова аналітики зафіксували різницю між медіанною вартістю житла з резервним живленням і без нього на рівні 19–34%. Найбільша різниця — у Києві: 34%. В Одесі вона становить 19%, а у Львові — 19,7%.

Що перевірити перед підписанням договору оренди

Перед укладенням договору оренди варто уточнити, що саме власник розуміє під автономністю: чи працюватимуть під час відключення опалення, вода, каналізація, інтернет, освітлення та системи доступу, а також скільки коштуватиме експлуатація резервних джерел живлення.

В OLX Україна наголошують, що в довгостроковій перспективі «автономне» житло з доступом до укриття буде привабливішим для тих, хто шукає оселю. Тож орендар, який готовий доплатити за автономність, натомість отримує більшу передбачуваність і комфорт під час перебоїв з електропостачанням.

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