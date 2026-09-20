Тиждень з 21 по 27 вересня для Козерогів починається непросто, але завершується на позитивній ноті. Прогноз на цей період оприлюднило видання Horoscope.com, і в ньому чітко видно, як настрій знака змінюється буквально день у день.

Робота і фінанси

Понеділок точно не стане улюбленим днем тижня: ресурсів мало, а оточення не налаштоване нічим ділитися — ні часом, ні інформацією, ні допомогою. Краще не розраховувати на чужу підтримку і діяти обережно, не форсуючи важливі рішення. Зате в середу ситуація різко зміниться: станеться справжній прорив, який дозволить зробити за одну другу половину дня стільки, скільки зазвичай виходить за кілька днів. У четвер і п'ятницю Козероги спробують розвинути цей успіх, але варто памʼятати — не завжди все залежить лише від вас.

Стосунки

У вівторок настрій зміниться завдяки несподіваному дзвінку від друга, з яким давно не було звʼязку через відстань. Цей контакт здатний вплинути не просто на настрій дня, а й на загальне сприйняття тижня — додасть впевненості й теплих емоцій. Варто відповісти на такий дзвінок і не відкладати розмову: саме вона стане емоційним поворотним моментом.

Здоровʼя та енергія

У четвер і п'ятницю власна енергія може відчутно провисати — і складно зрозуміти, чи це справді втома, чи просто оточення живе в іншому ритмі. У ці дні краще не форсувати справи і дати собі трохи більше часу на відпочинок, ніж зазвичай. Не варто сприймати цей спад як провал — це тимчасове явище, яке пройде самостійно, якщо не перевантажувати графік.

Найкращі дні тижня

Найяскравішими стануть вівторок і середа: перший подарує емоційне тепло завдяки давньому другу, другий — конкретний практичний прорив у справах. А вихідні принесуть відчуття, що всі нарешті знову на одній хвилі — і саме тоді Козероги відчують, наскільки вони готові до всього, що чекає далі.