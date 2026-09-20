Понеділок для Скорпіонів обіцяє бути схожим на смугу перешкод — справи не рухаються так гладко, як хотілося б. Прогноз оприлюднило видання Horoscope.com, і астрологи радять саме цей день пройти максимально спокійно, не форсуючи події.

Робота і фінанси

Якщо в планах було підняти тему підвищення зарплати чи важливу робочу пропозицію — понеділок точно не той день. Атмосфера в колективі може бути напруженою: хтось із колег легко втрачає терпіння через дрібниці, і краще просто триматися подалі від чужого роздратування, ніж намагатися його вгамувати чи щось довести. А ось вівторок і середа — зовсім інша історія. Ці два дні підходять майже для всього: можна повертатися до відкладених питань, узгоджувати умови, вести переговори. Саме зараз варто перенести розмову про підвищення чи нову угоду, якщо в понеділок вона не склалася.

Стосунки

Цього тижня Скорпіони особливо гостро відчувають близькість з одним конкретним другом чи партнером — тим, з ким є справжнє взаєморозуміння. Саме до цієї людини варто звернутися в четвер, якщо потрібно ухвалити непросте рішення: свіжий погляд і чесна порада зараз цінніші, ніж будь-коли. Друга половина тижня піде на спільний обмін ідеями — ви з цією людиною будете буквально перекидатися думками, шукаючи найкращий варіант розвитку подій. Це продуктивний і теплий формат спілкування, який варто використати повністю, а не поспішати завершити розмову.

Здоровʼя та енергія

Напруга понеділка може забрати трохи більше сил, ніж звично, тож варто закласти час на відновлення ще на початку тижня — не перевантажувати вечір після важкого робочого дня. У другій половині тижня, коли справи налагодяться, енергії стане більше: спокійний ритм вівторка-середи допоможе відновити внутрішній баланс. До вихідних напруга остаточно спадає, і сили повертаються природним чином — без різких стрибків настрою чи втоми.

Найкращі дні тижня

Вівторок і середа варто відзначити окремо — це дні, коли майже все складається вдало, від справ по роботі до особистих питань. Четвер важливий через розмову з близькою людиною, яка допоможе прийняти рішення, що довго відкладалося. А вихідні стануть моментом, коли терпіння Скорпіона помітять і оцінять інші — тримайтеся звичного спокійного темпу, і це справить хороше враження.