Подорожчання пального триває: найбільші мережі АЗС України 19 вересня оновили ціни на бензин і дизель, а вартість дизеля впритул підібралася до позначки 100 гривень за літр.

Подорожчання бензину в Україні продовжується, і 19 вересня найбільші мережі АЗС знову оновили вартість пального. Про це повідомляє ТСН із посиланням на «Главком».

У середньому літр бензину А-95 у великих мережах коштує близько 89,84 гривні, а дизельного пального — 98,98 гривні. При цьому подорожчання пального торкнулося не всіх операторів: у деяких мережах ціни навіть знизилися.

Хто і на скільки змінив ціни

Найпомітніші зміни сталися в мережі KLO: там бензин А-95+ подорожчав одразу на 2 гривні за літр, а А-92 — на 1 гривню. Натомість в «Укрнафті» А-95+ здешевшав менш ніж на 2 гривні за літр.

Мережі Socar, «Окко», WOG та UPG залишили цінники без змін. Традиційно найдорожче пальне пропонують «Окко», WOG і Socar, а найнижчі ціни зберігаються на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Дизель може перетнути 100 гривень

Подорожчання пального може прискоритися вже цими вихідними. Паливний експерт, засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін припустив, що перші мережі можуть перетнути позначку 100 гривень за літр дизеля вже найближчими днями.

«Я вважаю, що цими вихідними буде досить цікава подія з ціною по дизелю», — заявив він. За даними ABC News, світові ціни на дизель сягнули рекордного рівня: у США середня ціна у п'ятницю вранці трималася біля $6,43 за галон, що тисне й на український ринок.

Нагадаємо, раніше Politeka повідомляла, ціни на пальне в Україні знову пішли вгору.

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