Подорожание топлива продолжается: крупнейшие сети АЗС Украины 19 сентября обновили цены на бензин и дизель, а стоимость дизеля вплотную приблизилась к отметке 100 гривен за литр.

Подорожание бензина в Украине продолжается, и 19 сентября крупнейшие сети АЗС снова обновили стоимость топлива. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на «Главком».

В среднем литр бензина А-95 в крупных сетях стоит около 89,84 гривни, а дизельного топлива — 98,98 гривни. При этом подорожание топлива коснулось не всех операторов: в некоторых сетях цены даже снизились.

Кто и на сколько изменил цены

Наиболее заметные изменения произошли в сети KLO: там бензин А-95+ подорожал сразу на 2 гривни за литр, а А-92 — на 1 гривню. В то же время в «Укрнафте» А-95+ подешевел менее чем на 2 гривни за литр.

Сети Socar, «Окко», WOG и UPG оставили ценники без изменений. Традиционно самое дорогое топливо предлагают «Окко», WOG и Socar, а самые низкие цены сохраняются на АЗС «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».

Дизель может перешагнуть 100 гривен

Подорожание топлива может ускориться уже в эти выходные. Топливный эксперт, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин предположил, что первые сети могут перешагнуть отметку 100 гривен за литр дизеля уже в ближайшие дни.

«Я считаю, что в эти выходные будет довольно интересное событие с ценой по дизелю», — заявил он. По данным ABC News, мировые цены на дизель достигли рекордного уровня: в США средняя цена в пятницу утром держалась около $6,43 за галлон, что давит и на украинский рынок.

Напомним, ранее Politeka сообщала, цены на топливо в Украине снова пошли вверх.

Также Politeka сообщала, риски дефицита продуктов и бензина в Сумской области.