Українцям, які перевозять через кордон готівкову валюту понад встановлений ліміт без декларування, загрожує штраф. Національний банк пояснив, за яких умов вивезення доларів та євро обернеться фінансовим покаранням.

Курс долара в Україні та правила вивезення валюти за кордон хвилюють кожного, хто зберігає заощадження в іноземній готівці. Національний банк України нагадав про ліміт, після перевищення якого вивезення доларів та євро без документів обернеться покаранням.

Як повідомляє НБУ, фізичні особи-резиденти можуть вивозити з України готівкову валюту на загальну суму до 10 тисяч євро в еквіваленті без документів, що підтверджують походження коштів. Якщо сума більша, потрібно підтвердити зняття готівки з власних банківських рахунків.

Якщо перед поїздкою людина обмінювала валюту, знадобиться ще й квитанція про валютно-обмінну операцію. Зняття коштів із власного рахунку можна підтвердити платіжною інструкцією на видачу готівки, чеком банкомата, квитанцією платіжного термінала або випискою про рух коштів за рахунком.

Такі документи чинні протягом 90 календарних днів від дня зняття коштів. Поріг визначають за загальною сумою готівкової валюти, яку людина переміщує через митний кордон протягом дня, — значення має еквівалент у євро, навіть якщо заощадження зберігаються у доларах.

Який штраф загрожує за недекларування валюти

За недекларування валютних цінностей, сума яких перевищує дозволений поріг, передбачено штраф. За частиною першою статті 471 Митного кодексу України, він становить 20% від суми перевищення, а не від усієї суми готівки.

Розмір перевищення визначають за офіційним курсом Національного банку України на день порушення митних правил. Недекларуванням вважається незаявлення точних і достовірних відомостей про валюту, яку громадянин перевозить через кордон.

Що робити, щоб уникнути покарання

Перевірте суму готівки в еквіваленті євро перед поїздкою. Якщо вона перевищує 10 тисяч євро — заздалегідь підготуйте документи про зняття коштів зі свого рахунку або квитанцію про обмін валюти.

У НБУ наголошують: при сумі понад 10 тисяч євро можна вивозити лише власні кошти. Представник за довіреністю може зняти гроші з чужого рахунку, проте вивезти їх за межі України не може.

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