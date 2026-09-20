Розшук ТЦК для українців за кордоном став несподіванкою для багатьох, хто виїхав із країни цілком легально. Юрист В'ячеслав Кирда пояснив, чому чоловік із чесно вказаною іноземною адресою в «Резерв+» раптом опиняється в базі адміністративного розшуку, а звичайна поїздка додому може коштувати йому можливості повернутися, передає Новини.LIVE.
Як українці за кордоном потрапляють у розшук ТЦК
Показовий випадок стосується 53-річного українця, який жодного разу не служив в армії. У грудні 2023 року він офіційно переїхав до Німеччини, а перед від'їздом — 2 жовтня 2023 року — успішно пройшов військово-лікарську комісію і вказав актуальну закордонну адресу в електронному реєстрі. Попри це ТЦК та СП оголосив чоловіка в розшук поліції з вимогою доставити його для складання протоколу.
Причина — у зміні законодавства. Скасування медичного статусу «обмежено придатний» автоматично зобов'язало всіх, хто отримав його раніше, пройти обстеження заново. Тож відмітка від 25 березня 2026 року фіксує лише юридичне невиконання нової норми, а не факт реального надсилання чоловікові нової повістки за кордон. Проживання в Німеччині не звільняє від військово-облікових обов'язків, однак ТЦК та СП не має права штрафувати людину, доки не отримає документального підтвердження належного інформування про виклик.
Чому не варто одразу платити штраф у «Резерв+»
Застосунок «Резерв+» дозволяє розшукуваним дистанційно і добровільно сплатити 50% від загальної суми штрафу — це 8500 гривень. Однак юристи радять не поспішати визнавати провину і переказувати гроші. Сплата закриває конкретне адміністративне провадження і знімає статус розшуку, але обов'язок пройти ВЛК нікуди не зникає.
«Я б не радив зараз платити 8500 гривень лише для того, щоб зникла червона позначка, не перевіривши, що саме ви цим штрафом закриваєте», — пояснюють правники.
Окреме значення мають строки давності, на які звернув увагу адвокат Ярослав Турчин. За порушення статей 210 і 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення стягнення можна накласти протягом трьох місяців із дня виявлення факту, але не пізніше одного року з моменту скоєння правопорушення. Після завершення цих строків будь-які дії щодо внесення особи в бази розшуку втрачають законну основу.
Ризики тимчасового повернення в Україну
Адміністративний розшук не є кримінальним, тому він не створює довічної заборони на в'їзд в Україну. Але, опинившись на території держави, повернутися назад буде дуже складно.
«В'їхати ви як громадянин України можете, але після прибуття опинитеся в зоні дії українського військового законодавства і відповідних обов'язків військовозобов'язаного», — попереджають захисники.
Що перевірити перед поїздкою в Україну
Перед будь-якою подорожжю додому юристи радять ретельно проаналізувати власні документи: наявність розшуку, актуальний статус військового обліку, наявність чи відсутність порушень, актуальний статус ВЛК, наявність відстрочки, а також інші підстави, через які після в'їзду можуть виникнути проблеми.
Також важливо знати: громадяни мають законне право відмовитися від отримання повістки, якщо бланк заповнений із процедурними порушеннями або містить помилкові персональні дані. Водночас безпідставна відмова загрожує адміністративним штрафом до 25 500 гривень, а повне ігнорування так званої бойової повістки кваліфікується як кримінальне правопорушення і карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
Раніше Politeka повідомляла, мобілізація в Україні: юристка пояснила, чи можуть ТЦК блокувати картки ухилянтів.
Також Politeka повідомляла, мобілізація без ТЦК в Україні: юристка пояснила, як потрапити саме до обраної бригади.
Як повідомляла Politeka, мобілізація в Україні: юрист пояснив, коли можна законно відмовитися від повістки ТЦК.