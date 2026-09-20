На этой неделе Весам придётся побывать в роли лидера, а ещё — разобраться, где заканчивается забота о других и начинается забота о себе.

Неделя с 21 по 27 сентября станет для Весов временем, когда придётся принимать решения не только за себя, но и подсказывать выход другим. Прогноз на этот период опубликовало издание Horoscope.com, и акценты там довольно конкретные — от неожиданного лидерства в начале недели до вопросов бизнеса под её завершение.

Работа и финансы

В начале недели, в понедельник, к Весам обратится сразу несколько человек с вопросами, будто именно у вас есть все ответы. На самом деле ответов у вас много, но не на всё — и стоит честно об этом сказать коллегам или партнёрам, а не пытаться выглядеть всезнающим. При этом статус человека, к которому идут за советом, приятно льстит самолюбию, и это нормально. Во вторник и среду придётся действовать теми ресурсами, которые есть под рукой, без надежды на дополнительную помощь извне. Главная задача этих дней — не столько собственная эффективность, сколько общая атмосфера в коллективе: следите, чтобы все вокруг ладили между собой, ведь конфликты именно сейчас обойдутся дороже обычного. В выходные на первый план выйдет вопрос, связанный с бизнесом или финансами, который заберёт немало умственных усилий. Это может показаться эгоистичным желанием сосредоточиться на собственной выгоде, но на самом деле ничего вредного в этом нет — простое рациональное планирование.

Отношения

Если в начале недели в центре внимания рабочие и деловые вопросы, то в четверг и пятницу акцент смещается в сторону личного. Именно в эти дни отношения романтического характера выходят на передний план и требуют вашего внимания. Это удачный момент, чтобы поговорить с партнёром о том, что давно откладывали, или просто провести больше времени вместе без спешки. В отношениях с друзьями и коллегами в течение недели стоит сохранять роль объединяющего звена — именно вы способны сгладить острые углы и не дать мелким недопониманиям перерасти в нечто серьёзное.

Здоровье и энергия

Роль человека, на которого все рассчитывают, приятна, но истощает, если удерживать её целую неделю без перерыва. Весам стоит осознанно закладывать в расписание короткие паузы для отдыха, особенно в середине недели, когда нагрузка — и рабочая, и эмоциональная — достигает пика. Прогулка, спокойный вечер без лишних разговоров или просто тишина наедине с собой помогут восстановить равновесие, которым так славится этот знак. Не стесняйтесь сказать «нет», если вопросов и просьб становится слишком много.

Лучшие дни недели

Понедельник станет днём, когда ваше мнение будет иметь особое влияние на окружающих, — хороший момент, чтобы заявить о себе как о человеке, чьи слова имеют вес. Четверг и пятница заслуживают внимания из-за личных отношений: именно тогда разговоры с любимым человеком могут вывести общение на новый уровень. А выходные подойдут для того, чтобы спокойно обдумать деловой или финансовый вопрос и принять решение, которое пойдёт на пользу именно вам.