На цьому тижні Терезам доведеться побути в ролі лідера, а ще — розібратися, де закінчується турбота про інших і починається турбота про себе.

Тиждень з 21 по 27 вересня стане для Терезів часом, коли доведеться приймати рішення не лише за себе, а й підказувати вихід іншим. Прогноз на цей період оприлюднило видання Horoscope.com, і акценти там доволі конкретні — від несподіваного лідерства на початку тижня до питань бізнесу під його завершення.

Робота і фінанси

На початку тижня, у понеділок, до Терезів звернеться одразу кілька людей із запитаннями, ніби саме ви маєте всі відповіді. Насправді відповідей у вас багато, але не на все — і варто чесно про це сказати колегам чи партнерам, а не намагатися виглядати всезнаючим. При цьому статус людини, до якої йдуть за порадою, приємно лестить самолюбству, і це нормально. У вівторок та середу доведеться діяти тими ресурсами, які є під рукою, без надії на додаткову допомогу звідкись. Головне завдання цих днів — не так власна ефективність, як загальна атмосфера в колективі: стежте, щоб усі навколо ладнали між собою, бо конфлікти саме зараз обійдуться дорожче за звичне. У вихідні на перший план вийде питання, пов'язане з бізнесом чи фінансами, яке забере чимало розумових зусиль. Це може здатися егоїстичним бажанням зосередитися на власній вигоді, але насправді нічого шкідливого в цьому немає — просте раціональне планування.

Стосунки

Якщо на початку тижня в центрі уваги — робочі та ділові питання, то в четвер і п'ятницю акцент зміщується у бік особистого. Саме в ці дні стосунки романтичного характеру виходять на передній план і потребують вашої уваги. Це вдалий момент, щоб поговорити з партнером про те, що давно відкладали, або просто провести більше часу разом без поспіху. У стосунках з друзями та колегами протягом тижня варто зберігати роль об'єднувача — саме ви здатні згладити гострі кути й не дати дрібним непорозумінням перерости у щось серйозніше.

Здоров'я та енергія

Роль людини, на яку всі покладаються, приємна, але виснажлива, якщо тримати її цілий тиждень без перерви. Терезам варто свідомо закладати у розклад короткі паузи для відпочинку, особливо в середині тижня, коли навантаження — і робоче, і емоційне — досягає піку. Прогулянка, спокійний вечір без зайвих розмов чи просто тиша наодинці з собою допоможуть відновити рівновагу, якою так славиться цей знак. Не соромтеся сказати «ні», якщо запитань і прохань стає занадто багато.

Найкращі дні тижня

Понеділок стане днем, коли ваша думка матиме особливий вплив на оточення, — гарний момент, щоб заявити про себе як про людину, чиї слова мають вагу. Четвер і п'ятниця варті уваги через особисті стосунки: саме тоді розмови з коханою людиною можуть вивести спілкування на новий рівень. А вихідні підійдуть для того, щоб спокійно обміркувати ділове чи фінансове питання і прийняти рішення, яке піде на користь саме вам.