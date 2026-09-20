На Харківщині майже 50 тисяч людей уже отримали гроші на ремонт пошкодженого війною житла. Загальна сума виплат за програмою «єВідновлення» перевищила 5 мільярдів гривень.

Грошова допомога в Харківській області для мешканців, чиє житло постраждало від війни, уже перевищила 5 мільярдів гривень. Таку суму виплатили за програмою «єВідновлення» жителям регіону на ремонт пошкоджених осель.

Про це повідомляє «Слобідський край» із посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Від початку дії програми жителі області подали 76 217 заяв на компенсацію для ремонту пошкодженого житла. Грошову допомогу вже отримав 49 851 заявник. Ще для 1429 заявників погодили компенсації на 115,2 мільйона гривень і передали кошти на виплату.

Через застосунок і портал «Дія» надійшло 255 877 інформаційних повідомлень про пошкоджене майно. До Державного реєстру внесено інформацію про 110 583 пошкоджені та знищені об'єкти нерухомості в області.

Скільки житла вже відновили на Харківщині

Завдяки «єВідновленню» в області вже відновили 9831 квартиру та 8198 приватних будинків.

Житлові сертифікати за знищене житло

Окремо триває виплата компенсацій тим, чиї будинки повністю зруйновані. У 45 громадах Харківщини сформували 12 567 житлових сертифікатів за знищене майно загальною вартістю понад 16,8 мільярда гривень. У 12 громадах також ухвалили рішення про виплату грошової компенсації для будівництва нового житла.

Власники сертифікатів уже придбали в Харківській області 6095 об'єктів нерухомості — 5109 квартир та 986 приватних будинків. Їхня загальна вартість перевищує 12 мільярдів гривень, з яких понад 10 мільярдів сплатили коштом житлових сертифікатів. Найчастіше нове житло купували у Харкові, Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській громадах. Загалом жителі області використали вже понад 8500 сертифікатів.

Продовжуємо системну роботу з Урядом, профільними міністерствами та громадами, щоб мешканці області своєчасно отримували компенсації, а всі процеси були максимально ефективними.

Як оформити компенсацію на ремонт житла

Подати заяву на виплату за програмою «єВідновлення» можна онлайн — через застосунок або портал «Дія». Спеціальна комісія оглядає пошкоджене житло, фіксує руйнування та визначає суму компенсації.

Гроші надходять на картку «єВідновлення», яку можна витратити лише на будівельні матеріали та оплату робіт підрядників. Для повністю знищеного житла програма передбачає житловий сертифікат: його можна використати для купівлі нової квартири чи будинку або отримати гроші на будівництво.

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