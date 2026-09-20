Пенсійний фонд роз'яснив, куди саме подавати заяву на одноразову допомогу «Зимова підтримка» в 19 400 гривень: порядок залежить від того, до якого з двох переліків належить громада.

Допомога на опалення в Україні цього сезону — не тільки житлові субсидії: вразливі категорії мешканців громад на територіях бойових дій мають право на одноразові 19 400 гривень на тверде пічне паливо.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, йдеться про одноразову грошову допомогу «Зимова підтримка», умови надання якої визначені постановою Кабінету міністрів №1084 від 3 вересня 2026 року.

Виплату передбачено для мешканців окремих територіальних громад у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Кошти нараховують лише вразливим категоріям, які фактично проживають у визначених урядом громадах.

До отримувачів належать особи з інвалідністю, одержувачі житлових субсидій, сім'ї, які отримують окремі види державної допомоги на дітей, а також внутрішньо переміщені особи, що отримують допомогу на проживання.

Куди подавати заяву

Порядок звернення залежить від того, до якого з двох урядових переліків належить територіальна громада. Мешканці громад із першого переліку можуть подати заяву:

до сервісного центру Пенсійного фонду України;

через Центр надання адміністративних послуг;

через уповноважену посадову особу виконавчого органу сільської, селищної або міської ради.

Для мешканців громад із другого переліку діє інший порядок — заяву подають безпосередньо до сільської, селищної або міської ради.

Строки та розмір виплати

Звернутися по «Зимову підтримку» потрібно до 30 жовтня 2026 року. Одноразова виплата становить 19 400 гривень на одне домогосподарство, і кошти призначені саме на придбання твердого пічного побутового палива на опалювальний сезон.

Тим, хто не знає, до якого з переліків належить їхня громада, варто уточнити це у сільській, селищній чи міській раді або в найближчому сервісному центрі ПФУ, щоб встигнути подати документи до 30 жовтня.

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