Пенсионный фонд разъяснил, куда именно подавать заявление на единовременную помощь «Зимняя поддержка» в 19 400 гривен: порядок зависит от того, к какому из двух перечней относится громада.

Помощь на отопление в Украине в этом сезоне — не только жилищные субсидии: уязвимые категории жителей громад на территориях боевых действий имеют право на единовременные 19 400 гривен на твердое печное топливо.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, речь идет о единовременной денежной помощи «Зимняя поддержка», условия предоставления которой определены постановлением Кабинета министров №1084 от 3 сентября 2026 года.

Выплата предусмотрена для жителей отдельных территориальных громад в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Средства начисляют только уязвимым категориям, которые фактически проживают в определенных правительством громадах.

К получателям относятся лица с инвалидностью, получатели жилищных субсидий, семьи, получающие отдельные виды государственной помощи на детей, а также внутренне перемещенные лица, получающие помощь на проживание.

Куда подавать заявление

Порядок обращения зависит от того, к какому из двух правительственных перечней относится территориальная громада. Жители громад из первого перечня могут подать заявление:

в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

через Центр предоставления административных услуг;

через уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.

Для жителей громад из второго перечня действует другой порядок — заявление подают непосредственно в сельский, поселковый или городской совет.

Сроки и размер выплаты

Обратиться за «Зимней поддержкой» нужно до 30 октября 2026 года. Единовременная выплата составляет 19 400 гривен на одно домохозяйство, и средства предназначены именно на приобретение твердого печного бытового топлива на отопительный сезон.

Тем, кто не знает, к какому из перечней относится их громада, стоит уточнить это в сельском, поселковом или городском совете или в ближайшем сервисном центре ПФУ, чтобы успеть подать документы до 30 октября.

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