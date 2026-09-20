На Харьковщине почти 50 тысяч человек уже получили деньги на ремонт поврежденного войной жилья. Общая сумма выплат по программе «єВідновлення» превысила 5 миллиардов гривен.

Денежная помощь в Харьковской области для жителей, чье жилье пострадало от войны, уже превысила 5 миллиардов гривен. Такую сумму выплатили по программе «єВідновлення» жителям региона на ремонт поврежденных домов.

Об этом сообщает «Слобідський край» со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

С начала действия программы жители области подали 76 217 заявлений на компенсацию для ремонта поврежденного жилья. Денежную помощь уже получил 49 851 заявитель. Еще для 1429 заявителей согласовали компенсации на 115,2 миллиона гривен и передали средства на выплату.

Через приложение и портал «Дія» поступило 255 877 информационных сообщений о поврежденном имуществе. В Государственный реестр внесена информация о 110 583 поврежденных и уничтоженных объектах недвижимости в области.

Сколько жилья уже восстановили в Харьковской области

Благодаря «єВідновлення» в области уже восстановили 9831 квартиру и 8198 частных домов.

Жилищные сертификаты за уничтоженное жилье

Отдельно продолжаются выплаты тем, чьи дома полностью разрушены. В 45 громадах Харьковщины сформировали 12 567 жилищных сертификатов за уничтоженное имущество общей стоимостью более 16,8 миллиарда гривен. В 12 громадах также приняли решение о выплате денежной компенсации для строительства нового жилья.

Владельцы сертификатов уже приобрели в Харьковской области 6095 объектов недвижимости — 5109 квартир и 986 частных домов. Их общая стоимость превышает 12 миллиардов гривен, из которых более 10 миллиардов оплатили за счет жилищных сертификатов. Чаще всего новое жилье покупали в Харькове, Изюмской, Балаклейской, Чугуевской и Дергачевской громадах. Всего жители области использовали уже более 8500 сертификатов.

Продолжаем системную работу с Правительством, профильными министерствами и громадами, чтобы жители области своевременно получали компенсации, а все процессы были максимально эффективными.

Как оформить компенсацию на ремонт жилья

Подать заявление на выплату по программе «єВідновлення» можно онлайн — через приложение или портал «Дія». Специальная комиссия осматривает поврежденное жилье, фиксирует разрушения и определяет сумму компенсации.

Деньги поступают на карту «єВідновлення», которую можно потратить только на строительные материалы и оплату работ подрядчиков. Для полностью уничтоженного жилья программа предусматривает жилищный сертификат: его можно использовать для покупки новой квартиры или дома либо получить деньги на строительство.

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