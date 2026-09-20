19 сентября в Запорожье временно изменили движение троллейбуса №3: часть дня он будет ходить по сокращенному маршруту и не доедет до 4-го Южного микрорайона.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье остается среди главных тем города, а 19 сентября к ней добавилось транспортное изменение: троллейбус №3 временно сократил маршрут и до 21:00 не будет ходить до 4-го Южного микрорайона.

Об изменениях сообщили на сайте Запорожского городского совета. Ограничения движения действуют в пятницу, 19 сентября, с 6:00 до 21:00 — в этот промежуток троллейбус №3 не выходит на участок между вокзалом Запорожье-I и 4-м Южным микрорайоном.

Вместо этого весь день машина будет работать по сокращенной схеме: площадь Запорожская – Вокзал Запорожье-I. Это означает, что от вокзала дальше, в сторону жилых массивов, электротранспорт не идет — пассажирам придется искать другие маршруты общественного транспорта.

Причина временных неудобств — аварийно-восстановительные работы «Запорожьеоблэнерго». Обычное движение троллейбуса обещают восстановить сразу после 21:00, когда бригады завершат ремонт на проблемном участке.

Что учесть пассажирам 19 сентября

Тем, кто обычно ездит троллейбусом №3 до 4-го Южного микрорайона, стоит планировать поездку заранее. До вокзала Запорожье-I маршрут работает в обычном режиме, а вот дальше нужно пересаживаться на другой транспорт или выбирать альтернативный маршрут.

Ориентир простой: с 6:00 до 21:00 троллейбус не доезжает дальше вокзала, после 21:00 — возобновляет обычный рейс. Время восстановления может сдвинуться в зависимости от хода аварийных работ, поэтому за обновлениями лучше следить на официальном сайте Запорожского городского совета.

Отметим, что троллейбус №3 соединяет железнодорожный вокзал с большим жилым массивом, поэтому сокращение рейса в рабочее время может затронуть немалое количество пассажиров — и студентов, и тех, кто едет на работу или домой.

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