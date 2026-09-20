У Києві почали повертати кошти за невикористані поїздки, придбані за старими тарифами, — гроші поступово зараховують на транспортні картки в застосунку «Київ Цифровий».

Після подорожчання проїзду в Києві пасажирам почали повертати гроші за невикористані поїздки, придбані ще за старими тарифами. Кошти поступово зараховують на транспортні картки в застосунку «Київ Цифровий». Про механізм повернення розповіли в Київській міській державній адміністрації.

З 15 липня вартість однієї поїздки в громадському транспорті столиці зросла з 8 до 30 гривень. Це подорожчання торкнулося й тих, хто купував поїздки наперед: поїздки, придбані «гуртом» за старим оптовим тарифом у 6,5 гривні, пасажири могли використовувати до 14 вересня. Після цієї дати залишок грошей за невикористані поїздки мав автоматично перейти на «Гаманець» транспортної картки.

Однак 15 вересня частина киян натомість побачила нульовий баланс. У команді «Київ Цифрового» це пояснили технічною несправністю й пообіцяли поступове повернення грошей до кінця тижня, орієнтовно до 20 вересня. Важливо розуміти, що повернення відбувається не одним платежем, а частинами, — саме тому в когось сума наразі відображається неповністю.

Якщо транспортну картку поповнювали кілька разів, гроші можуть надходити кількома окремими сумами. Наприклад, після трьох поповнень кошти за них з'являться на балансі не одразу всією сумою, а по черзі. Тому в застосунку поки що може бути видно лише першу частину зарахувань.

Що робити, якщо гроші ще не повернулися

У КМДА радять не панікувати, якщо в застосунку видно лише частину суми або нуль. Повернення триває, і решта коштів має надійти найближчим часом, а всю суму обіцяють відобразити до кінця цього тижня. Щоб перевірити надходження, відкрийте «Київ Цифровий», перейдіть до транспортної картки та погляньте на баланс «Гаманця».

Якщо після 20 вересня коштів усе ще немає, зверніться до служби підтримки застосунку «Київ Цифровий». У зверненні вкажіть номер транспортної картки та, за можливості, дати поповнень. Це допоможе швидше знайти конкретні платежі й перевірити зарахування.

Раніше Politeka повідомляла, Київ можуть визнати прифронтовим: які пільги отримають мешканці та бізнес.