Майже 36,5 тисячі домогосподарств на деокупованій території Херсонщини потребують допомоги, щоб успішно пройти опалювальний сезон.

Грошова допомога в Херсонській області цієї зими знадобиться десяткам тисяч родин — на деокупованій частині регіону майже 36,5 тисячі домогосподарств потребують підтримки, щоб пройти опалювальний сезон. Область залучає міжнародних партнерів і просить Уряд розширити критерії виплат.

Про це читачам онлайн-видання Rayon.in.ua повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Через російські обстріли та пошкоджену інфраструктуру область додатково працює з міжнародними гуманітарними організаціями.

Наразі на правобережжі Херсонщини налічується понад 64 тисячі домогосподарств. Із них майже 36,5 тисячі потребують підтримки під час підготовки до зими. Найбільша потреба — закупівля й доставка твердого палива. Окрім цього, мешканцям потрібна грошова допомога на самостійне придбання палива та компенсація витрат на комунальні послуги для будинків із централізованим, газовим чи електричним опаленням.

Додаткову підтримку обговорили під час зустрічі представників Херсонської ОВА з фахівцями чеської гуманітарної організації "Людина в біді" (People in Need). З боку влади участь узяли заступник начальника Херсонської ОВА Євгеній Ігнатенко та заступник начальника Херсонської МВА Антон Єфанов, а також виконувачка обовʼязків директорки People in Need в Україні Софія Попович.

Кому і скільки: деталі програми допомоги

Окремо на зустрічі йшлося про урядову програму підтримки населення в опалювальний сезон 2026–2027 років. Зараз виплати й допомогу з опаленням отримують визначені категорії жителів прифронтових громад.

Херсонська ОВА звернулася до Уряду з пропозицією розширити критерії. В адміністрації хочуть, щоб підтримку могли отримувати всі жителі територій у межах 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення — незалежно від того, чи належать вони до стандартних категорій вразливості.

Станом на 14 вересня допомогу на опалювальний сезон уже отримали 810 домогосподарств у Високопільській, Новоолександрівській, Білозерській та Кочубеївській громадах. Органи місцевого самоврядування й Пенсійний фонд зареєстрували понад 1600 звернень, із них майже 1080 — у Херсоні.

Як отримати допомогу на опалення

Щоб потрапити до програми підтримки, жителям прифронтових громад варто звертатися до органів місцевого самоврядування або до Пенсійного фонду — саме вони реєструють заяви. Виплати й паливну допомогу нині отримують визначені категорії, тож у заяві слід підтвердити місце проживання та статус.

Представники Херсонської області та People in Need домовилися продовжити співпрацю для залучення ресурсів на підтримку прифронтових громад, а також працюють з Урядом і міжнародними донорами над розширенням допомоги напередодні зими.

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