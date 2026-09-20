Люди, евакуйовані з прифронтових територій, можуть отримати на Рівненщині допомогу одразу після прибуття та супровід під час облаштування в нових громадах. Підтримку надає ГО «Центр Інтеграції» у партнерстві з Рівненською ОДА.

Допомогу переселенцям у Рівненській області не обмежують першими днями після евакуації — людей, які виїхали з прифронтових територій, супроводжують і під час подальшого облаштування у громадах.

Спочатку евакуйованих приймають у стабілізаційному центрі. Там людям допомагають розв'язати першочергові питання, а також надають медичну, психологічну та соціальну підтримку. Так люди, які виїхали з небезпечної зони, одразу отримують базову допомогу на новому місці.

Після переїзду на нове місце проживання супровід не припиняється. Допомога спрямована на адаптацію людей у приймаючих громадах та вирішення питань, які виникають уже після поселення. Йдеться про юридичні, побутові та інші проблеми, з якими стикаються новоприбулі внутрішньо переміщені особи.

Таку підтримку надають у межах проєкту з інтеграції нещодавно прибулих внутрішньо переміщених осіб та запобігання їхньому повторному переміщенню. Проєкт реалізує громадська організація «Центр Інтеграції» у партнерстві з Рівненською ОДА за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України.

Про роботу програми повідомив інформаційний портал «Інформаційний Потік». У матеріалі зазначають, що мета проєкту — допомогти переселенцям закріпитися в безпечному регіоні, аби уникнути повторного вимушеного переїзду.

Як отримати підтримку

Евакуйовані, яких привозять до Рівненської області, після прибуття потрапляють до стабілізаційного центру. Саме там можна одразу заявити про потреби й отримати медичну, психологічну та соціальну допомогу. Після розселення питання, що виникають, розв'язують уже в громаді за супроводу ГО «Центр Інтеграції».

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