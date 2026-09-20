Українці можуть повернути частину сплаченого ПДФО, якщо у 2025 році мали підтверджені витрати на навчання, страхування, іпотеку, благодійність чи оренду. Подати декларацію можна до 31 грудня 2026 року включно.

Податкова знижка в Україні дозволяє повернути частину сплаченого податку тим, хто в 2025 році мав офіційну зарплату і підтверджені витрати, — податкову декларацію можна подати до 31 грудня 2026 року включно. Про механізм нагадала Державна податкова служба України.

Повернути частину податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) можуть резиденти України, які отримують офіційну заробітну плату і сплачують з неї 18% ПДФО. Сума повернення залежить від розміру підтверджених витрат і суми сплаченого за рік податку. Для більшості витрат діє базова ставка 18%, але для окремих видів знижки закон встановлює власні ліміти.

За які витрати можна повернути гроші

Навчання. У знижку включають плату за навчання в українських закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної та вищої освіти. Оформити її може той, хто оплачував власне навчання або навчання члена сімʼї першого ступеня споріднення — дітей, батьків, чоловіка чи дружини. Наприклад, якщо за 2025 рік на навчання витратили 20 000 грн, орієнтовний розмір повернення може сягнути 3 600 грн, але лише за достатньої суми сплаченого ПДФО.

Страхування життя та недержавна пенсія. Повернути частину податку можна за внесками за договорами довгострокового страхування життя і недержавного пенсійного забезпечення. Для витрат 2025 року гранична сума, яку можна врахувати, становила 4 240 грн на місяць. Якщо договір діяв цілий рік, максимум для розрахунку — 50 880 грн, тому 18% від цієї суми дають до 9 158 грн потенційного повернення.

Відсотки за іпотекою. Знижку можна оформити на частину відсотків, сплачених за іпотечним житловим кредитом. Розрахунок роблять за спеціальними правилами Податкового кодексу — з огляду на умови кредиту та площу житла, тому просту формулу «сума відсотків × 18%» тут застосувати не можна. Перед поданням декларації варто звірити дані банку.

Благодійність. До знижки можна включити кошти або вартість майна, переданого некомерційним організаціям, що відповідають вимогам Податкового кодексу. Обмеження — не більше 4% річного оподатковуваного доходу. Наприклад, за річного доходу 240 000 грн у розрахунок потрапить максимум 9 600 грн благодійних витрат, що при ставці 18% може дати до 1 728 грн повернення.

Допоміжні репродуктивні технології та усиновлення. До знижки входять витрати на відповідні процедури, обстеження і повʼязані медичні послуги. Сума витрат, яку враховують, не має перевищувати третини річного доходу у вигляді заробітної плати. Окремо можна врахувати державні платежі, передбачені законодавством, повʼязані з усиновленням.

Оренда житла. Окреме право на знижку мають ті, хто винаймає житло, — платники ПДФО зі статусом внутрішньо переміщеної особи, учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Оренда має бути оформлена договором, а оплата — підтверджена документами. Додаткова умова: платник і члени його сімʼї першого ступеня споріднення не повинні мати придатного для проживання житла поза тимчасово окупованою територією і не мають отримувати бюджетні виплати на проживання.

Як оформити податкову знижку та які документи потрібні

Для повернення грошей за витратами 2025 року слід подати декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня 2026 року включно. До неї додають документи, що підтверджують витрати та право на знижку: квитанції, чеки, платіжні доручення, договори й інші розрахункові документи, в яких зазначені вартість товарів чи послуг і дата оплати.

Подати декларацію можна особисто до податкової, поштою або в електронному вигляді через Електронний кабінет платника. Остаточну суму повернення розраховують з урахуванням річного доходу, суми сплаченого ПДФО та законодавчих лімітів за кожним видом витрат.

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