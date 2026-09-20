Украинцы могут вернуть часть уплаченного НДФЛ, если в 2025 году у них были подтвержденные расходы на обучение, страхование, ипотеку, благотворительность или аренду. Подать декларацию можно до 31 декабря 2026 года включительно.

Налоговая скидка в Украине позволяет вернуть часть уплаченного налога тем, у кого в 2025 году были официальная зарплата и подтвержденные расходы, — налоговую декларацию можно подать до 31 декабря 2026 года включительно. О механизме напомнила Государственная налоговая служба Украины.

Вернуть часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ) могут резиденты Украины, которые получают официальную заработную плату и уплачивают с нее 18% НДФЛ. Сумма возврата зависит от размера подтвержденных расходов и суммы уплаченного за год налога. Для большинства расходов действует базовая ставка 18%, но для отдельных видов скидки закон устанавливает собственные лимиты.

За какие расходы можно вернуть деньги

Обучение. В скидку включают плату за обучение в украинских учреждениях дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального и высшего образования. Оформить ее может тот, кто оплачивал собственное обучение или обучение члена семьи первой степени родства — детей, родителей, супруга или супруги. Например, если за 2025 год на обучение потратили 20 000 грн, ориентировочная сумма возврата может достичь 3 600 грн, но только при достаточной сумме уплаченного НДФЛ.

Страхование жизни и негосударственная пенсия. Вернуть часть налога можно по взносам по договорам долгосрочного страхования жизни и негосударственного пенсионного обеспечения. Для расходов 2025 года предельная сумма, которую можно учесть, составляла 4 240 грн в месяц. Если договор действовал целый год, максимум для расчета — 50 880 грн, поэтому 18% от этой суммы дают до 9 158 грн потенциального возврата.

Проценты по ипотеке. Скидку можно оформить на часть процентов, уплаченных по ипотечному жилищному кредиту. Расчет производится по специальным правилам Налогового кодекса — с учетом условий кредита и площади жилья, поэтому простую формулу «сумма процентов × 18%» здесь применять нельзя. Перед подачей декларации стоит сверить данные банка.

Благотворительность. В скидку можно включить средства или стоимость имущества, переданных некоммерческим организациям, которые соответствуют требованиям Налогового кодекса. Ограничение — не более 4% годового налогооблагаемого дохода. Например, при годовом доходе 240 000 грн в расчет попадет максимум 9 600 грн благотворительных расходов, что при ставке 18% может дать до 1 728 грн возврата.

Вспомогательные репродуктивные технологии и усыновление. В скидку входят расходы на соответствующие процедуры, обследования и связанные медицинские услуги. Сумма расходов, которую учитывают, не должна превышать трети годового дохода в виде заработной платы. Отдельно можно учесть предусмотренные законодательством государственные платежи, связанные с усыновлением.

Аренда жилья. Отдельное право на скидку имеют те, кто арендует жилье, — плательщики НДФЛ со статусом внутренне перемещенного лица, участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны. Аренда должна быть оформлена договором, а оплата — подтверждена документами. Дополнительное условие: плательщик и члены его семьи первой степени родства не должны иметь пригодного для проживания жилья за пределами временно оккупированной территории и не должны получать бюджетные выплаты на проживание.

Как оформить налоговую скидку и какие документы нужны

Для возврата денег по расходам 2025 года следует подать декларацию об имущественном положении и доходах до 31 декабря 2026 года включительно. К ней прилагают документы, подтверждающие расходы и право на скидку: квитанции, чеки, платежные поручения, договоры и другие расчетные документы, в которых указаны стоимость товаров или услуг и дата оплаты.

Подать декларацию можно лично в налоговую, по почте или в электронном виде через Электронный кабинет плательщика. Окончательную сумму возврата рассчитывают с учетом годового дохода, суммы уплаченного НДФЛ и законодательных лимитов по каждому виду расходов.

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