Соняшникова олія в українських магазинах уперше перетнула позначку в 100 гривень за пляшку об'ємом 850 мл. Після удару по заводу Bunge у Дніпрі покупці хвилюються через подальше подорожчання та дефіцит, однак у Мінагрополітики запевняють: підстав для паніки немає.

Подорожчання продуктів в Одеській області — лише частина загальноукраїнської тенденції: соняшникова олія в магазинах уперше перетнула позначку в 100 гривень за пляшку об'ємом 850 мл.

Про різке здорожчання олії пише Agronews із посиланням на дані сервісу «Мінфін». Головною причиною стрибка став удар по Дніпровському олійноекстракційному заводу Bunge, на якому виробляють олію під брендом «Олейна».

За даними «Мінфіну», 17 вересня середня ціна пляшки «Олейни» об'ємом 850 мл становила 107,30 грн. Вартість одного й того самого продукту помітно відрізняється залежно від мережі: у Novus — 99,99 грн, в Auchan — 109,40 грн, а в Megamarket — 112,50 грн. Різниця між окремими торговельними мережами сягає 12,51 грн за одну пляшку.

Середня ціна залежить і від бренду. Наприклад, рафінована соняшникова олія «Щедрий Дар» об'ємом 850 мл 17 вересня коштувала в середньому близько 100,59 грн — також вище звичного рівня.

Нагадаємо, що вранці 10 вересня російська атака пошкодила частину Дніпровського олійноекстракційного заводу Bunge. Компанія підтвердила пошкодження підприємства та тимчасове зупинення його роботи. За даними журналістів, унаслідок удару по Дніпру загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення.

Чи буде в Україні дефіцит олії

У Мінагрополітики не очікують дефіциту соняшникової олії через зупинку одного підприємства. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що цього сезону Україна очікує близько 20 млн тонн олійних культур, із яких приблизно 16 млн тонн планується направити на переробку. Загальна потужність українських підприємств із переробки перевищує 20 млн тонн, тож наявних виробничих можливостей достатньо, щоб покрити внутрішню потребу навіть з урахуванням втрат окремих виробництв.

Чому олія може подешевшати

Показово, що в Мінагрополітики не прогнозують обов'язкового зростання цін саме через пошкодження заводу. За словами Висоцького, закупівельна вартість соняшнику нового врожаю вже знизилася. Якщо експортні обмеження збережуться, частина сировини залишиться на внутрішньому ринку, що може створити умови для зниження вартості олії для покупців. Між зміною ціни на сировину та вартістю готового продукту існує часовий проміжок до кількох місяців.

Чи варто купувати олію про запас

Влада не бачить необхідності створювати вдома великі запаси основних продуктів. За відсутності реального дефіциту купувати олію ящиками лише через побоювання подальшого подорожчання не має практичного сенсу. До того ж олія має обмежений термін зберігання і поступово окислюється під впливом тепла, світла та повітря.

Як правильно зберігати олію вдома

Для звичайної пляшки соняшникової олії оптимальне місце — суха, прохолодна й темна кухонна шафа, подалі від плити, духовки, батареї та прямих сонячних променів. Після відкриття пляшку слід щільно закривати щоразу після використання. Якщо олія набула незвичного прогірклого запаху або неприємного смаку, використовувати її не варто — це ознаки псування продукту.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання продуктів у Сумській області: яйця, олія та інші товари різко злетіли в ціні.

Також Politeka повідомляла, подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: олія, сир, борошно та цукор різко злетіли в ціні.

Як повідомляла Politeka, подорожчання продуктів у Хмельницькій області: олія, цукор, борошно та молоко стрімко ростуть у ціні.