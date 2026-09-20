Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 21 по 27 вересня показує мінливу погоду: синоптики очікують потепління до +22° у неділю та дощі чотири дні цього тижня.

попередній тиждень із дощами та холодом у Київській області вже минув, і тепер, за новим прогнозом на 21-27 вересня, погода в регіоні залишається мінливою: дощі прогнозують чотири дні, а максимальна температура тижня підніметься до +22°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура протягом тижня коливатиметься від +14° до +22°, а нічна – від +8° до +14°.

У понеділок, 21 вересня, у Київській області буде хмарно, повітря вдень прогріється до +18°, а вночі не опуститься нижче +14°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 22 вересня, очікується малохмарна погода, стовпчики термометрів вдень покажуть +16°, а вночі +10°. Можливі опади також не виключені.

У середу, 23 вересня, небо буде хмарним з проясненнями, вдень +16°, вночі +8°. Цього дня опадів не прогнозують.

У четвер, 24 вересня, температура тримається на найнижчій позначці тижня – вдень лише +14°, вночі +8°, хмарно з проясненнями. Синоптики попереджають про можливі опади.

У п’ятницю, 25 вересня, повітря прогріється до +17° вдень, вночі +8°, небо малохмарне. Опади цього дня також можливі.

У суботу, 26 вересня, погода стабілізується: вдень +20°, вночі +10°, хмарно з проясненнями, без опадів.

У неділю, 27 вересня, тиждень завершиться найтеплішим днем – вдень +22°, вночі +11°, малохмарно, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 27 вересня, з температурою +22°, а найпрохолодніше буде у четвер, 24 вересня, коли повітря вдень прогріється лише до +14°. Перепад температур за тиждень становить 8°. Опади прогнозують у понеділок, вівторок, четвер та п’ятницю.

Синоптики радять жителям Київської області у дощові дні – понеділок, вівторок, четвер та п’ятницю – мати при собі парасолю та бути обережними за кермом через мокру дорогу. Через нічні температури, що опускаються до +8°, варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку.

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