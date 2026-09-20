Восени Пенсійний фонд провів чергові перерахунки: частина пенсіонерів отримала підвищення виплат майже на 4 тисячі гривень, а в окремих випадках щомісячна пенсія перевищила 10 020 грн.

Перерахунок пенсій в Україні восени приніс помітне підвищення частині пенсіонерів — Пенсійний фонд оновив розрахунки, і в окремих випадках виплати зросли майже на 4 тисячі гривень, а щомісячна пенсія перевищила 10 020 грн.

Найбільше зростання зафіксували серед військових пенсіонерів. Їм оновили довідки про грошове забезпечення та перерахували надбавки за вислугу років, тож після уточнення розрахункових показників виплати цієї категорії зросли на кілька тисяч гривень, а подекуди — і більше.

Підвищення також отримали пенсіонери, які подали нові документи щодо стажу або заробітку. Ці показники напряму впливають на формулу розрахунку, тому Пенсійний фонд провів для таких людей індивідуальні перерахунки, які помітно збільшили щомісячні виплати.

У ПФУ наголошують: усі зміни відбуваються автоматично, а оновлені суми відображаються у виплатах без додаткових заяв. Як повідомляє «Перший бізнесовий», осінні перерахунки є частиною планового коригування, що триває протягом року.

Що робити пенсіонеру

Жодних заяв подавати не потрібно: перерахунок відбувається автоматично, і оновлена сума вже відображається у виплатах. Перевірити актуальний розмір пенсії можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua), авторизувавшись за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи «Дії.Підпис».

Якщо ви нещодавно подавали документи, що підтверджують додатковий стаж або більший заробіток, а перерахунку так і не відбулося, варто звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ для уточнення даних у реєстрі застрахованих осіб.

Планові коригування тривають протягом усього року, тому частині пенсіонерів оновлені суми можуть прийти з наступними виплатами — у жовтні та надалі.

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